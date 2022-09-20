У вересні можна не чекати: коли в Україну прийде бабине літо - прогноз синоптика

До кінця вересня погода в Україні буде такою, як зараз. Бабине літо прийде на початку жовтня — в період з 1 по 10 число, свідчить прогноз погоди.
Народний синоптик Стас Щедрін спрогнозував, коли в Україну прийде бабине літо 2022.
За словами фахівця, у вересні 2022 бабиного літа можна не чекати - до кінця місяця погода в Україні буде такою, як зараз.
"Бабине літо прийде, найімовірніше, на початку жовтня — в період з 1 по 10 число", — прогнозує синоптик.
Щедрін не виключає, що нинішньої осені може бути два бабиних літа. Друге можливо в перших числах листопада. Тоді в Україні теж очікується потепління і малодощова погода, свідчить прогноз погоди.
Як повідомляв Главред, синоптик і кліматолог Світлана Бойченко також прогнозувала, що бабине літо 2022 прийде в Україну в жовтні й триватиме два тижні.
Погода в Україні на осінь 2022
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
Водночас на Сході та Півдні країни у вересні й жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні та різкі перепади температури.
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