У вересні можна не чекати: коли в Україну прийде бабине літо - прогноз синоптика

Бабине літо 2022 прийде в Україну на початку жовтня / Фото pixabay.com

Народний синоптик Стас Щедрін спрогнозував, коли в Україну прийде бабине літо 2022.

За словами фахівця, у вересні 2022 бабиного літа можна не чекати - до кінця місяця погода в Україні буде такою, як зараз.

"Бабине літо прийде, найімовірніше, на початку жовтня — в період з 1 по 10 число", — прогнозує синоптик.

Щедрін не виключає, що нинішньої осені може бути два бабиних літа. Друге можливо в перших числах листопада. Тоді в Україні теж очікується потепління і малодощова погода, свідчить прогноз погоди.

Як повідомляв Главред, синоптик і кліматолог Світлана Бойченко також прогнозувала, що бабине літо 2022 прийде в Україну в жовтні й триватиме два тижні.

Погода в Україні на осінь 2022

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

Водночас на Сході та Півдні країни у вересні й жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні та різкі перепади температури.

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