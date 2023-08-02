Україну накриє пекельна спека: де "смажитиме" найсильніше

Лише вночі 3 серпня синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами.

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Прогноз погода в Україні на 3 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 3 серпня буде неймовірно спекотною. В цей день лише у деяких областях синоптики прогнозують опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 3 серпня у більшості північних, центральних та південних областей будуть короткочасні дощі з грозами. Вдень опади очікуються лише на крайньому заході та сході.

Синоптики попереджають про І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: Укргідрометцентр

Погода на 3 серпня

В Україні 3 серпня очікується мінлива хмарність. Вітер буде незначний - 3-8 м/с.

Загалом у цей день буде тепло, у деяких регіонах навіть спекотно. Найвища температура повітря буде у південних областях.

"Температура вночі 13-18°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень 25-30°, на Одещині до 33°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 20-25°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: Укргідрометцентр

Погода 3 серпня у Києві

У Києві та Київській області 3 серпня буде мінлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вдень опадів не очікують.

"Вітер західний 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; по Києву вночі 16-18°, вдень 27-29°", - йдеться у повідомленні.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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