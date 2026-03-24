На Україну чекає похолодання: синоптик назвала дату зміни погоди

За прогнозом Наталії Діденко, наприкінці березня в Україні настане похолодання.

На Україну чекає похолодання

У середу, 25 березня, на українців чекає тепла весняна погода майже без опадів, але в декількох областях буде прохолодніше – всього +7...+11. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталія Діденко.

За її словами, тепла погода поки що триватиме. 25 березня максимальна температура повітря протягом дня становитиме +12...+16 градусів.

"Але цікава смуга холоду простягнеться від Полтавщини-Харківщини через Кропивницький аж до Криму, +7...+11 градусів", – уточнила експерт з погоди.

За її даними, опади в більшості областей завтра малоймовірні, лише на південному сході України пройде невеликий дощ.

У Києві в середу очікується +12...+14 градусів, без опадів.

За прогнозом синоптика, наприкінці березня в Україну прийде похолодання.

"Тепла погода переважатиме кілька днів. Однак ні шапки, ні середні пуховики не ховайте далеко, бо з 31 березня-1 квітня в Україну прийде похолодання. Цілком логічно, якраз перед Вербною неділею. Враховуємо повідомлення про завершення опалювального сезону саме сьогодні, принаймні, у Києві. Тому підготуйтеся одягатися тепліше і вдома, і на вулиці", — зазначила Діденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Україні 25-27 березня буде переважно без опадів. Тільки в південно-східній частині України, 26 березня, і на крайньому заході країни невеликий, місцями помірний дощ. 25 березня в Україні температура вночі 1-7° тепла, вдень 11-18° тепла.

Погода 25 березня / Фото: meteo.gov.ua

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

