Скоро потеплішає: яка погода буде в Харкові найближчими днями

Віталій Кірсанов
24 березня 2026, 11:55
У Харкові 24 та 25 березня буде мінлива хмарність.
Яка погода буде в Харкові найближчими днями
Фото: objectiv.tv

У вівторок, 24 березня, у Харкові та області — мінлива хмарність, без значних опадів. Слабкий туман. Про це повідомляють уРегіональному центрі з гідрометеорології.

У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0, вдень – від 10 до 12 градусів тепла.

По області температура вночі становитиме від 2 морозів до 3 тепла, вдень – від 8 до 13 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

У середу, 25 березня, в регіоні буде мінлива хмарність. Вітер північно-східний – 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0–5° тепла, вдень 9–14 тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, 24 березня погода в Харкові буде хмарною.

"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Вдень йтиме дрібний дощ, але до вечора він закінчиться", – йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 2,2 м/с.

Температура повітря вдень 24 березня становитиме +5° ... +9°.

25 березня погода в Харкові буде похмурою.

"Протягом усього дня погода в Харкові буде похмурою. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 1,7 м/с.

Температура повітря вдень 25 березня становитиме +5° ... +12°.

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявив, що погода в Черкаській області найближчими днями не зміниться. Однак уже до кінця тижня область накриє справжнє весняне тепло.

Також відомо, що у вівторок, 24 березня, погоду на Львівщині визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Водночас у Житомирській області цього тижня, з 24 по 27 березня, встановиться справді весняна тепла й спокійна погода.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.

Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

