Читати російською
Рівненщину різко пригріє, але є нюанс: синоптики попереджають про зміну погоди

Інна Ковенько
24 березня 2026, 11:23
У найближчі дні на Рівненщині переважатиме антициклональний тип погоди з незначними коливаннями температури.
Погода в Рівному та області 24-27 березня / Колаж: Главред, фото: t.me/rivnenskuiGidrometcentr

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Рівному впродовж 24-27 березня
  • В які прогнозують підвищення температури в Рівненській області
  • Коли на Рівненщині випаде дощ

На Рівненщині впродовж 24-27 березня очікується переважно суха та тепла погода, лише вдень 26 березня місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

"Збережеться антициклональний тип погоди. Істотних опадів не прогнозується, лише 26 березня вдень можливі короткочасні дощі", - йдеться у повідомленні синоптиків.

Погода 24 березня

У вівторок, 24 березня, буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі очікується від -2 до +3 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від 10 до 15 градусів тепла. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься.

Погода в Рівному та області
Погода в Рівному та області впродовж 24-27 березня / Рівненський обласний центр з гідрометеорології.

Погода 25 березня

У середу, 25 березня, прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі очікується від -2 до +3 градісів, а вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів. Атмосферний тиск залишатиметься нестійким і дещо падатиме.

Погода 26 березня

У четвер, 26 березня, вночі істотних опадів не передбачається, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі синоптики прогнозують від +1 до +6 градусів, а вдень температури становитиме +12…+17°. Атмосферний тиск поступово зростатиме.

Погода 27 березня

У п’ятницю, 27 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі очікується від +3 до +8 градусів, а вдень підніметься до +12…+17 градусів. Атмосферний тиск продовжить слабке зростання.

Погода в Рівному на два тижні
Погода в Рівному на два тижні / Фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявив, що погода в Черкаській області найближчими днями не зміниться. Однак, вже до кінця тижня область накриє справжнє весняне тепло.

Також відомо, що у вівторок, 24 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Водночас у Житомирській області цього тижня, з 24 по 27 березня, встановиться дійсно по‑весняному тепла та спокійна погода.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

11:51Аналітика
У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталі

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталі

11:49Україна
ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФ

ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФ

11:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Останні новини

12:15

"Величезні забаганки": Глущенко зробила зізнання про стосунки після розлучення

12:06

Як додати кілька сантиметрів зросту без підборіів: секрети від стилістів

12:03

Жлукто замість пральної машини - як прали білизну сотні років тому

11:55

Скоро потеплішає: яка погода буде в Харкові найближчими днями

11:53

Ніхто не очікував: дівчина, яка не знала про вагітність, народила на вулиці

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
11:51

Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

11:49

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталіФото

11:48

ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФФото

11:30

Гороскоп на квітень 2026 року: Овни зможуть збільшити дохід, а Левам — пригоди

Реклама
11:25

"Все робить тихо": близька подруга Меган Маркл виклала всю правду

11:23

Рівненщину різко пригріє, але є нюанс: синоптики попереджають про зміну погоди

11:08

РФ атакувала 11 областей України: президент розкрив кількість жертвФото

11:07

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

10:51

"Кілька років війни, але без США": що відбувається за лаштунками мирних переговорів — ЗМІ

10:49

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці: кому слід молитися цього дня

10:35

Зовсім не Прибалтика - як правильно називати країни біля Балтійського моря

10:26

Православний календар на квітень 2026 року: коли Великдень і Проводи

10:17

"Хочеться розтормошити": заміжня Сумська закрутила флірт з молодиками

10:11

Що робити, якщо представники ТЦК зупинили на блокпості: адвокат дала поради

09:45

Росіяни просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту: що відомо

Реклама
09:37

Росія запустила сотні дронів і ракет по Україні: всі подробиці нічного ударуФото

09:17

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 березня (оновлюється)

09:12

Italian Trade Agency обрала EVA стратегічним партнером для просування італійських б’юті-брендів в УкраїніВідео актуально

08:55

FPV-дрон влучив прямо у вагон: окупанти атакували електричку на ХарківщиніФото

08:37

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

08:31

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:28

Гороскоп на завтра, 25 березня: Козорогам - труднощі, Тельцям - несподіванка

08:10

Чому ідея Трампа щодо Ірану грає на руку диктатурам: Невзлін усе пояснивПогляд

08:08

Валерія Крук вийшла заміж і поділилася розкішними фото

07:45

Потужний вибух у Севастополі: зруйновано поверхи житлового будинку, є жертви

06:35

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

05:55

"Що з рукою?" Настя Каменських налякала мережу великою раноюВідео

05:11

"Брудний" СРСР: чому в Союзі були серйозні проблеми з гігієною

04:30

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

04:07

РФ поцілила у готель і житлові будинки: ворог комбіновано атакував Полтавщину

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тенісиста за 35 с

03:30

Урожай збільшиться в 10 разів: як пікірувати розсаду томатів, огірків і перцю

03:05

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулеюВідео

03:01

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ масовано атакувала Запоріжжя, що відомоФото

02:42

Переплюне маму й сестру: як виглядає молодша донька Беллуччі та Касселя

Реклама
02:34

Зовсім не "глазунья", "скрембл" і "омлет": як українською називаються ці стравиВідео

02:20

Чи загрожує Україні дефіцит дизелю: експерт розкрив, чого чекати у квітні

02:11

"Мене засудять": Тодоренко поскаржилася на життя

02:05

Інопланетяни зовсім поруч: вчені вразили відкриттям планет, схожих на Землю

01:41

"Дуже радію": холостяк Дзідзьо заговорив про дітей

00:47

Вузький коридор стане ширшим: дизайнери розкрили простий секрет кольорівВідео

00:46

"З нього почалася моя любов": Ектор Хіменес-Браво втратив друга

00:14

Синоптики здивували прогнозом: коли очікувати на підвищення температури в Києві

00:04

Не може обійтися без палички: як зараз виглядає Алла Пугачова

23 березня, понеділок
23:35

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

