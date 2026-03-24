Рівненщину різко пригріє, але є нюанс: синоптики попереджають про зміну погоди

У найближчі дні на Рівненщині переважатиме антициклональний тип погоди з незначними коливаннями температури.

Погода в Рівному та області 24-27 березня / Колаж: Главред, фото: t.me/rivnenskuiGidrometcentr

Якою буде погода у Рівному впродовж 24-27 березня

В які прогнозують підвищення температури в Рівненській області

Коли на Рівненщині випаде дощ

На Рівненщині впродовж 24-27 березня очікується переважно суха та тепла погода, лише вдень 26 березня місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

"Збережеться антициклональний тип погоди. Істотних опадів не прогнозується, лише 26 березня вдень можливі короткочасні дощі", - йдеться у повідомленні синоптиків. відео дня

Погода 24 березня

У вівторок, 24 березня, буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі очікується від -2 до +3 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від 10 до 15 градусів тепла. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься.

Погода в Рівному та області впродовж 24-27 березня / Рівненський обласний центр з гідрометеорології.

Погода 25 березня

У середу, 25 березня, прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі очікується від -2 до +3 градісів, а вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів. Атмосферний тиск залишатиметься нестійким і дещо падатиме.

Погода 26 березня

У четвер, 26 березня, вночі істотних опадів не передбачається, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі синоптики прогнозують від +1 до +6 градусів, а вдень температури становитиме +12…+17°. Атмосферний тиск поступово зростатиме.

Погода 27 березня

У п’ятницю, 27 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі очікується від +3 до +8 градусів, а вдень підніметься до +12…+17 градусів. Атмосферний тиск продовжить слабке зростання.

Погода в Рівному на два тижні / Фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявив, що погода в Черкаській області найближчими днями не зміниться. Однак, вже до кінця тижня область накриє справжнє весняне тепло.

Також відомо, що у вівторок, 24 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Водночас у Житомирській області цього тижня, з 24 по 27 березня, встановиться дійсно по‑весняному тепла та спокійна погода.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

