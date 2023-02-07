Україна "покриється" бурульками: синоптики попередили про атаку і сильний мороз

Попередньо морози в Україні повинні ослабнути 11-13 лютого. До цього часу Україна буде в "бурульках".

Прогноз в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде з найсильнішими морозами. Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, антициклон на ім'я Elisabeth принесе ясну погоду 8 лютого.

За її прогнозом, невелика хмарність можлива тільки в Криму.

У середу на сході та півдні України очікується сильний штормовий вітер. По всій території країни-ожеледиця.

За словами Діденко, морози продовжаться - в ніч на 8 лютого очікується від 9 до 15 градусів зі знаком "мінус", вдень - -1-7 градусів.

У Києві в середу в нічний час буде -10 -13 градусів, вдень температура повітря встановиться на рівні 2-5 градусів морозу. Опадів не очікується.

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Коли морози підуть на спад

Надалі опади будуть поступово припинятися, буде все більше прояснень, тому що на території пошириться досить потужний антициклон, що і стане причиною змін.

Попередньо морози в Україні повинні ослабнути 11-13 лютого.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що з 12 лютого в Україну зайде істотне потепління, але це не означає, що весна буде ранньою. Березень ще може "поморозити" українців.

"Багато вчених схиляються до того, що розслаблятися не варто, тому що компенсація за ці теплі дні серед зими дійсно може бути десь в лютому або березні", - зазначила синоптик.

Прогноз погоди для України

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

Згідно з даними метеосайта ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

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