Україну розжарить до +38: де буде найспекотніше

Спекотна погода буде майже по всій території нашої країни, тільки на заході очікуються дощі та грози.

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Погода в Україні 6 серпня / Колаж Главред, фото: УНІАН

Погода в Україні 6 серпня буде спекотною. У деяких областях температура повітря підніметься до 38 градусів вище нуля.

Спекотна погода буде майже по всій території нашої країни, тільки на заході очікуються дощі та грози, пише УНІАН.

Протягом 6 серпня в західних регіонах очікуються дощі з грозами, а температура в Закарпатській та Львівській областях знизиться до +27°...+ 29°, на решті території буде +30°...+33°.

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На півночі України буде ясно і безхмарно, а температура підніметься до +33°...+35°.

Найспекотніша погода сьогодні очікується на сході України, де стовпчики термометрів покажуть не менше +35°...+38°.

Центральні регіони "прожарить" до +37°, а на півдні України також очікується шалена спека до + 34°...+ 37°, лише в Одеській області ймовірне зниження температури до +28°. Дощів у цих областях не очікується.

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилося, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе + 28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розповіли, якою буде погода в останній місяць літа. У перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, почнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що в серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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