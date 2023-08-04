На Сонці стався сильний спалах: Україну накриє потужна магнітна буря

Україну накриє сильна магнітна буря. Все через те, що на сонці зафіксували потужний спалах, яка була спрямована на Землю. Про це повідомляє The Watchers.
Спалах зафіксували 2 серпня. Під час цього стався також викид корональної маси.
Очікується, що магнітна буря обрушиться на Землю 4-5 серпня.
Україну накриє майже 6-бальна магнітна буря
Meteoagent також підтверджує, що в Україні буде сильна магнітна буря. Вже сьогодні, 4 серпня, її потужність сягатиме майже 6 балів. 5 серпня сила бурі не зменшиться і також буде 6-бальною.
Лише 6 серпня магнітна буря стане слабшою, її потужність сягатиме 4 балів.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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