На Сонці стався сильний спалах: Україну накриє потужна магнітна буря

Очікується, що магнітна буря обрушиться на Україну вже 4-5 серпня.

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Україну накриє сильна магнітна буря / фото: ua.depositphotos.com

Україну накриє сильна магнітна буря. Все через те, що на сонці зафіксували потужний спалах, яка була спрямована на Землю. Про це повідомляє The Watchers.

Спалах зафіксували 2 серпня. Під час цього стався також викид корональної маси.

Очікується, що магнітна буря обрушиться на Землю 4-5 серпня.

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Україну накриє майже 6-бальна магнітна буря

Meteoagent також підтверджує, що в Україні буде сильна магнітна буря. Вже сьогодні, 4 серпня, її потужність сягатиме майже 6 балів. 5 серпня сила бурі не зменшиться і також буде 6-бальною.

Лише 6 серпня магнітна буря стане слабшою, її потужність сягатиме 4 балів.

Україну накриє потужна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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