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Україну накриє "єгипетська спека" : чого чекати від погоди на вихідних і коли похолодання

Анна Ярославська
5 серпня 2023, 10:22 оновлено 5 серпня, 10:31
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На вихідних в країні переважатиме суха сонячна погода, лише в західних областях очікуються короткочасні грозові дощі, свідчить прогноз погоди.
Літо
Україну накриє аномальна спека - прогноз погоди на вихідні / Фото: pixabay.com

У суботу, 5 серпня, Україну накриє аномальна спека, яка супроводжуватиметься сильним вітром. Стовпчики термометрів піднімуться до +37 градусів за Цельсієм. Такий прогноз погоди опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

За її словами, впродовж усіх вихідних в країні переважатиме суха сонячна погода, лише в західних областях очікуються короткочасні грозові дощі.

"У західних областях, а в неділю по всій Україні передбачається сильний вітер. Погода буде, як в Єгипті – спека, палюче сонце та сильний вітер", - написала синоптик.

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6 серпня у більшості областей України стовпчики термометрів покажуть +33...+38 градусів, на півдні та сході, ймовірно, місцями до+38 ... + 40. У західних областях буде трохи прохолодніше - термометри покажуть температуру в +24 ... +29 градусів.

Ослаблення спеки очікується в понеділок-вівторок, але на сході країни вона ще затримається.

Погода в Києві

У столиці України 5 серпня також буде дуже спекотно - очікується +35 градусів. Без опадів.

"6 серпня стовпчики термометрів піднімуться до +37 градусів, також за єгипетським зразком - спекотно, сонячно і вітряно", - прогнозує синоптик.

У нічні години в Києві очікується + 22 ... + 24 градуси.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Як повідомляв Главред, за даними Укргідрометцентру, 5 серпня місцями очікуються короткочасні дощі. Погода буде мінливою, можливі грози.

"У більшості західних областей температура вночі 14-19°, вдень 28-33°. На решті території малохмарна, суха й спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 31-36°. Вітер в Україні східний, південно-східний, 7-12 м/сек", - йдеться у повідомленні.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Повідомлялося, що найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розповіли, якою буде погода в останній місяць літа. У перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, почнеться справжня спека.

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