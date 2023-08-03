"Таких температур ще не було": синоптик назвала найжаркіший період кінця літа

Серпень, як очікується, може стати найжаркішим місяцем року. До найвищих температур варто бути готовими у період до 10 серпня.

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Погода в Україні – синоптик назвала найжаркіший період кінця літа/ Unsplash

Погода в Україні у серпні може перевершити усі очікування – середньомісячна температура повітря найімовірніше на 2 градуси перевищуватиме кліматичну норму.

Очікувані серпневі температури будуть навіть більшими, ніж у червні та липні, хоча у попередні місяці норма теж була перевищена. Таким прогнозом поділилася представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише "Новое время".

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"Швидше за все, середньомісячна температура (у серпні – ред.) на 2 градуси може бути вища за кліматичну норму, у той час як попередні 2 місяці були на 1−1,5 градуси жаркішими за цим показником", – розповіла Птуха.

Вона зазначила, що зараз Всесвітня метеорологічна організація фіксує температурні рекорди по усій земній кулі.

Про те, чи стане серпень найжаркішим місяцем у році, поки що говорити зарано, зазначила синоптик. При цьому вона додала, що найвищі температури у поточному місяці очікуються у перші 10 днів.

"За прогнозами, якщо він у нас на 2 градуси буде теплішим за кліматичну норму (за середньомісячними показниками), відповідно, це дещо вище, ніж було у червні та липні. І ми вже бачимо, що таких високих температур, які зараз прогнозуємо на першу декаду серпня, в липні і в червні не було", – зазначила Птуха.

Раніше в Укргідрометцентрі зазначали, що Україну накриє пекельна спека. Погода в Україні 3 серпня буде неймовірно спекотною. В цей день лише у деяких областях синоптики прогнозують опади.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрила найпотужніша магнітна буря. Магнітний шторм досягає майже 6-ти балів. Магнітна буря в Україні затягнеться на 4 дні. Її потужність поступово падатиме.

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