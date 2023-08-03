"Таких температур ще не було": синоптик назвала найжаркіший період кінця літа

Погода в Україні у серпні може перевершити усі очікування – середньомісячна температура повітря найімовірніше на 2 градуси перевищуватиме кліматичну норму.
Очікувані серпневі температури будуть навіть більшими, ніж у червні та липні, хоча у попередні місяці норма теж була перевищена. Таким прогнозом поділилася представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише "Новое время".
"Швидше за все, середньомісячна температура (у серпні – ред.) на 2 градуси може бути вища за кліматичну норму, у той час як попередні 2 місяці були на 1−1,5 градуси жаркішими за цим показником", – розповіла Птуха.
Вона зазначила, що зараз Всесвітня метеорологічна організація фіксує температурні рекорди по усій земній кулі.
Про те, чи стане серпень найжаркішим місяцем у році, поки що говорити зарано, зазначила синоптик. При цьому вона додала, що найвищі температури у поточному місяці очікуються у перші 10 днів.
"За прогнозами, якщо він у нас на 2 градуси буде теплішим за кліматичну норму (за середньомісячними показниками), відповідно, це дещо вище, ніж було у червні та липні. І ми вже бачимо, що таких високих температур, які зараз прогнозуємо на першу декаду серпня, в липні і в червні не було", – зазначила Птуха.
Раніше в Укргідрометцентрі зазначали, що Україну накриє пекельна спека. Погода в Україні 3 серпня буде неймовірно спекотною. В цей день лише у деяких областях синоптики прогнозують опади.
Також раніше повідомлялося, що Україну накрила найпотужніша магнітна буря. Магнітний шторм досягає майже 6-ти балів. Магнітна буря в Україні затягнеться на 4 дні. Її потужність поступово падатиме.
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