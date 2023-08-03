Трусити буде сильно: Україну накрила потужна магнітна буря

Найпотужніша магнітна буря накриває Україну. Її потужність сягатиме майже 6 балів. Про це повідомляє meteoagent.
Ще вчора, 2 серпня, потужність магнітної бурі була всього 3 бали, а вже 3 серпня становить майже 5 балів. На наступний день магнітний шторм посилиться і його потужність підвищиться мінімум на 1 одиницю і буде досягати майже 6 балів.
5 серпня буря не посилиться, її показники будуть такими ж, що і 4 серпня. За даними експертів, лише 6 серпня сили магнітної бурі буде зменшуватися і впаде до 3 балів.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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