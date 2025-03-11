Україну накривають дощі та сильний вітер: де оголосили штормове попередження

Погода в Чернігові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 12 березня

Де температура повітря опуститься до +20 градусів

Де очікуються сильні пориви вітру та дощі

Погода в Україні 12 березня буде вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 12 березня у західних, північних та Вінницькій областях пройдуть дощі. На півдні та сході очікується сильний вітер. На території північних областей очікується похолодання. На Сумщині та Чернігівщині температура повітря опуститься до +9...+12 градусів. Однак на півдні температура повітря підвищиться до +20 градусів.

У суботу прогнозується похолодання у західних областях. У неділю холоднеча накриє значну частину країни. Температура повітря впаде до +4...+10 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: ventusky

Погода 12 березня

В Україні 12 березня буде мінлива хмарність. У більшості областей очікується дощ. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - до 20 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на узбережжі морів 9-14°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 12 березня в Україні буде теплим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +7...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: meteoprog

Погода 12 березня у Києві

У Києві 12 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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