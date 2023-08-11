Геомагнітний шторм обрушився на Україну: коли буря закінчиться

Сильна магнітна буря дуже затягнулася і триватиме весь тиждень.

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Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: pexels

Магнітна буря в Україні затягнулася на весь тиждень. Зараз її потужність досягає майже 7-ми балів. Про це повідомляє meteoagent.

Потужна магнітна буря накрила країну ще 7 серпня. Тоді її сила досягла майже 6 балів. Наступного дня, 8 серпня, буря опустилася до 4-бальної позначки.

Проте вже в середу, 9 серпня, сила шторму серйозно збільшилася і досягла майже 7-ми балів. Вже 10 серпня буря також залишилася на рівні майже 7-ми балів. Такий же показник протримався і сьогодні, 11 серпня.

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Очікується, що лише 12 серпня сонячний шторм опуститься до майже 5-бального рівня. Така ж потужність буде і 13 серпня. Лише після цього буря може досягти мінімуму.

В Україні сильно затягнулася магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталося десять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,33. Фахівці вважають, що 12 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 33 сонячних плями.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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