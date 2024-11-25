Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Холодна погода не омине більшість областей України, але морози будуть короткостроковими.

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Синоптик прогнозує аномальний грудень 2024 року / Фото УНІАН

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Чого чекати від погоди в Україні в перший місяць зими

Коли буде найхолодніший період грудня

Коли чекати плюсової температури

Погода в Україні в грудні 2024 року буде аномально теплою навіть порівняно з минулою зимою, коли більшу частину часу відзначали високі температури. Детальний прогноз погоди озвучила синоптикиня Віра Балабух.

За її словами, з 7 по 10 грудня в країні очікується значне потепління, коли стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів, пише ТСН.

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При цьому періоди сильних холодів не оминуть більшість областей України, але вони будуть короткими.

"Один із холодних періодів очікується вже в грудні. Помітне похолодання прийде з 12 числа. Найхолодніше в цей період буде на півночі та заході", - розповіла синоптикиня.

Загалом грудень 2024 року буде теплішим, ніж торік. Середньодобова температура очікується на рівні близько нуля з незначними нічними заморозками. Удень стовпчики термометра підніматимуться до +1...+5 градусів.

Загалом, синоптики зазначають, що цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище за норму, коливатиметься в межах від +5 до -5 градусів.

Погода в Україні - прогнози

Погода в Україні 25 листопада буде сухою, але холодною та дуже вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що незабаром в Україну прийде потепління. Воно очікується в другій половині тижня. Водночас збільшиться і кількість опадів.

Раніше Главред писав, який місяць зими буде найхолоднішим. Загалом, середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

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