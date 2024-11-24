Скує 8-градусний мороз і буде штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

Синоптики попереджають про те, що 25 листопада в Україні не очікуються опади.

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Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Де будуть сильні пориви вітру

У яких регіонах можливий сніг

Де синоптики прогнозують -8

Погода в Україні 25 листопада буде сухою, але холодною та дуже вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що скоро в Україну прийде потепління. Воно очікується у другій половині тижня. Водночас побільшає і кількість опадів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: ventusky

Погода 25 листопада

В Україні 25 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сніг лише у Карпатському регіоні. У західних, північних та Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Сильні пориви вітру очікуються на південному сході - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 25 листопада в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до 0...+7 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -8...0 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: meteoprog

Погода 25 листопада у Києві

У Києві 25 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний - 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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