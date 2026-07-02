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Україну накриють грози та сильні шквали: коли погода різко зміниться

Марія Николишин
2 липня 2026, 12:27
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Синоптикиня говорить, що скоро в Україну зайде свіжа та комфортна повітряна маса.
Україну накриють грози та сильні шквали: коли погода різко зміниться
Прогноз погоди в Україні на 3 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у п’ятницю
  • У яких областях спаде спека

Погоду в Україні у п’ятницю, 3 липня, визначатиме діяльність холодного атмосферного фронту, тому практично повсюди очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, опадів може уникнути лише східна частина України.

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"При грозах, враховуючи сильну спеку та значні температурні контрасти, можливі шквали. Вже зараз оберіть безпечне місце для парковки автомобіля", - наголосила синоптикиня.

Україну накриють грози та сильні шквали: коли погода різко зміниться
Карта опадів на 3 липня / фото: t.me/PohodaNatalka

Вона додала, що спека також спаде. Завтра в західних областях, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині максимальна температура повітря складатиме +24…+29 градусів.

Однак на решті території України температура все ще коливатиметься від +30 до +34 градусів.

Україну накриють грози та сильні шквали: коли погода різко зміниться
Погода 3 липня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 3 липня через діяльність холодного атмосферного фронту пройдуть короткочасні грозові дощі, можливий шквал. Спека послабне до +27 градусів.

Україну накриють грози та сильні шквали: коли погода різко зміниться
Погода в Києві / фото: meteoprog

"А надалі очікується ще свіжіша, комфортна повітряна маса", - підсумувала синоптикиня.

Україну накриють грози та сильні шквали: коли погода різко зміниться
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що на початку липня спека в Україні тимчасово ослабне, проте вже після 7 числа країну знову накриє хвиля високих температур із Західної Європи.

Синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт, який принесе поступове послаблення спеки. Зокрема, протягом 3-4 липня температура знизиться у більшості регіонів України.

Ігор Кібальчич також прогнозував, що вже ближче до вихідних в Україну почне надходити прохолодніше повітря зі Скандинавії та країн Балтії, яке принесе помітне зниження температури завдяки північно-західним вітрам.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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