Спека повернеться з новою силою: коли очікувати температурного удару в Україні

Температура повітря в липні 2026 року перевищуватиме кліматичну норму в середньому на 2–3 °C.

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Сильна спека повернеться в Україну з другого тижня липня / Фото: УНІАН

Коротко:

Спека в Україні тимчасово знизиться на 5–7 градусів на початку липня

Після 7 липня в країну прийде нова потужна хвиля аномального тепла

Дефіцит опадів впродовж місяця сягне сорока відсотків

На початку липня спека в Україні тимчасово ослабне, проте вже після 7 числа країну знову накриє хвиля високих температур із Західної Європи. Такий прогноз погоди озвучив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич.

За словами синоптика, у першій декаді липня очікується короткочасне зниження температури повітря на 5–7 °C. Попри це подекуди показники залишатимуться вищими за кліматичну норму, пише Телеграф.

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Кібальчич зазначив, що липень традиційно є одним із найтепліших місяців року й часто супроводжується грозовою активністю. Однак цього року погодні умови формуватимуться під впливом антициклонів та гарячих повітряних мас південного походження. За його словами, протягом усього місяця в Україні прогнозується на 40% нижча від норми кількість опадів.

Коли Україну накриє нова хвиля спеки

Після 5–7 липня у Західній Європі почне розвиватися нова хвиля спеки, яка поступово зміститься на схід. У результаті вже ближче до середини місяця в Україні знову очікуються аномально високі температури.

Метеоролог прогнозує, що температура повітря в липні перевищуватиме кліматичну норму в середньому на 2–3°C і утримуватиметься на підвищеному рівні практично до кінця місяця. Середньомісячні показники становитимуть +22…+26°C, а максимальні значення можуть сягати +37…+39°C, особливо в південних і західних областях.

Опадів буде мало

При цьому кількість опадів по країні очікується на 30–40% нижче норми. Найбільш виражений дефіцит дощів прогнозується у західних та південно-західних регіонах.

"Спекотна погода в умовах переважання антициклональної циркуляції сприятиме розвитку посухи та підвищенню рівня пожежної небезпеки в лісових екосистемах", - підкреслив Кібальчич.

Водночас короткочасні грозові дощі періодично проходитимуть на більшій частині території України, однак вони матимуть переважно локальний характер.

Погода в Україні - новини

Як писав Главред, увечері 29 червня Київ опинився під ударом сильної негоди. Місто накрили пилова буря, шквальний вітер і сильна злива, через що в окремих районах почали падати дерева, затоплюватися дороги, а мешканці повідомляли про перебої з електропостачанням.

Синоптик Наталія Діденко писала, що з 2 липня до країни наблизиться холодний атмосферний фронт. Він принесе поступове ослаблення спеки, яке спочатку відчують мешканці західних областей, а протягом 3–4 липня температура знизиться в більшості регіонів України.

Нагадаємо, у 2026 році сформується одна з найпотужніших моделей Ель-Ніньо за всю історію спостережень. Експерти прогнозують екстремальну спеку практично по всій планеті. Влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3°C. Температура вище норми очікується "практично у всіх куточках земної кулі".

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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