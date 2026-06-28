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Україну накриє хвиля аномальної спеки: коли розжарить до +38

Руслана Заклінська
28 червня 2026, 16:31
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Слідом за аномальною європейською спекою прийде різке похолодання зі Скандинавії.
Україну накриє хвиля аномальної спеки: коли розжарить до +38
Погода в Україні з 29 червня по 5 липня / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде загальна погода в Україні з 29 червня по 5 липня
  • Коли в Україну прийде хвиля аномальної спеки
  • Коли спека почне послаблюватис

Погода в Україні з 29 червня по 5 липня буде змінюватися від спеки до похолодання. Хвиля аномальної спеки найближчими днями частково зачепить Україну. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Хвиля аномальної спеки, яка наприкінці червня охопила частину Європи, поступово зміщується у східному напрямку і вже найближчими днями частково зачепить Україну. За прогнозом, найвищі температури очікуються у західних областях та на крайньому півдні. Місцями стовпчики термометрів піднімуться майже до +38 °C.

відео дня

Водночас спека триматиметься недовго. Вже ближче до вихідних в Україну почне надходити прохолодніше повітря зі Скандинавії та країн Балтії, яке принесе помітне зниження температури завдяки північно-західним вітрам.

Погода 29 червня

У понеділок, 29 червня, вночі по всій Україні буде без опадів, на заході місцями можливий слабкий туман. Вдень у північних та західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град і шквали до 17–22 м/с. На решті території — сухо. Температура вночі становитиме +15…+21 °С, вдень підвищиться до +27…+32 °С, у західних та Одеській областях до +38 °С.

Погода 30 червня

У вівторок, 30 червня, вночі дощі з грозами очікуються у західних, північних та центральних регіонах. Вдень опади збережуться переважно у Карпатах та Прикарпатті. В інших областях істотних опадів не прогнозується. Температура вночі очкується +17…+22 °С, а вдень +28…+33 °С, на півдні та Закарпатті до +38 °С.

Погода 1 липня

У середу, 1 липня, нестійка погода з грозовими дощами очікується на заході, місцями можливі сильні зливи, град і шквали до 17–22 м/с. У більшості інших регіонів — без істотних опадів. Температура вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С, у південній частині до +38 °С.

Погода 2 липня

У четвер, 2 липня, дощі з грозами пройдуть у західних та Одеській областях уночі. Вдень опади охоплять більшість регіонів, крім сходу та Криму. Місцями можливі сильні зливи, град і шквали до 15–20 м/с. Температура вночі +18…+23 °С, вдень +30…+36 °С, на заході значно прохолодніше — +20…+27 °С.

Погода 3 липня

У п’ятницю, 3 липня, грозові дощі вночі очікуються у центрі, на півночі та місцями на півдні. Вдень опади змістяться на Лівобережжя, у решті регіонів переважно сухо. Температура вночі +16…+21 °С, вдень +22…+27 °С, на сході та півдні до +35 °С.

Погода 4 липня

У суботу, 4 липня, у східних областях у нічний час очікуються короткочасні дощі, вдень опади змістяться на північ Лівобережжя, місцями можлива гроза. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +11…+17 °С, вдень +22…+27 °С, на півдні та в Криму до +30 °С.

Погода 5 липня

У неділю, 5 липня, по всій Україні переважатиме суха погода, лише на крайньому північному заході вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер західний / південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі тановтме +10…+15 °С, вдень підвищиться до +22…+27 °С, у південних областях та на Закарпатті до +28…+31 °С.

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні триває хвиля сильної спеки, яка охопила більшість регіонів. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найвищі температури зберігатимуться з 28 червня до 1 липня, після чого очікується поступове зниження.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на вихідних переважатиме суха погода з локальними дощами. Найвища температура прогнозується на заході — до 31–36° тепла.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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