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Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода

Ангеліна Підвисоцька
22 червня 2024, 19:40оновлено 22 червня, 20:18
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Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України - І рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні на 23 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 23 червня буде штормовою, але теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують град, зливи та сильні пориви вітру.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 23 червня буде більш свіжа погода на заході та півночі України. Однак на території інших областей буде справжня спека - 34 градуси тепла. А ось з понеділка не слід очікувати сильної спеки, температура повітря в Україні буде комфортною.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода
Прогноз погоди в Україні на 23 червня / фото: ventusky

Погода 23 червня

В Україні 23 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі з градом та шквалами майже у всіх областях України. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Будуть пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 15-20°; вдень 29-34°, у західних та північних областях 23-28°, в Карпатах 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 23 червня в Україні буде штормова погода. Найтепліше буде в Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +20...+33 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+24 градусів.

Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода
Прогноз погоди в Україні на 23 червня / фото: meteoprog

Погода 23 червня у Києві

У Києві 23 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На цей день оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°; у Києві вночі 18-20°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода
Прогноз погоди в Україні на 23 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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