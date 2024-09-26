Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

Синоптики стверджують, що у деяких областях України також буде високий рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 27 вересня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Його оголосили у центральних, більшості північних, південних, Харківській, Рівненській, Волинській та Чернівецькій областях.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / фото: ventusky

Погода 27 вересня

В Україні 27 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

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"Температура вночі 12-17°, у східних областях 9-14°, вдень 23-28°, на крайньому заході країни 20-25°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 27 вересня в Україні місцями буде дощова погода. Найтепліше буде в Кіровоградській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+28 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+22 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / фото: meteoprog

Погода 27 вересня у Києві

У Києві 27 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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