Україну накриє холодрига: синоптики розповіли, коли та де чекати на різке похолодання

В Україні вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується на початку листопада.
В Україні погода все більше характеризується впливом зимового сезону. Це відбивається на помітному зниженні температури повітря.
Найближчим часом очікується надходження нової порції холодного повітря. Про це йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.
Звернемо увагу, що помітне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.
Згідно з опублікованими даними, температура повітря може опуститися нижче 0 градусів.
Дата різкого похолодання
Зазначимо, що в Україні вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується на початку листопада.
Разом з тим найбільш сильне похолодання варто очікувати в північно-східних і центральних областях.
Додамо, що температура повітря в ніч на 1 листопада може опуститися до - 2 градусів.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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