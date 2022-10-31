Україну накриє холодрига: синоптики розповіли, коли та де чекати на різке похолодання

/ meteovesti.ru

В Україні погода все більше характеризується впливом зимового сезону. Це відбивається на помітному зниженні температури повітря.

Найближчим часом очікується надходження нової порції холодного повітря. Про це йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.

Звернемо увагу, що помітне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Згідно з опублікованими даними, температура повітря може опуститися нижче 0 градусів.

Дата різкого похолодання

Зазначимо, що в Україні вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується на початку листопада.

Разом з тим найбільш сильне похолодання варто очікувати в північно-східних і центральних областях.

Додамо, що температура повітря в ніч на 1 листопада може опуститися до - 2 градусів.

/ ventusky.com

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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