Україну накриє холодний атмосферний фронт: синоптики попередили про різке похолодання

Найближчої ночі мінімально очікується +15 +21 градус.
Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться. Як повідомляють синоптики, в країну налетить холодний атмосферний фронт із заходу Європи.
За словами синоптика Наталки Діденко, через небезпечний фронт з Європи температура знизиться до + 22 градусів.
"Прохолода прийде в країну в середу-четвер, 6-7 липня. А перша частина тижня буде спекотною", - зазначає синоптик.
У більшості наших областей з другої половини тижня спека ослабне до +22 +28 градусів, лише в східних областях і на південному сході України жарке повітря затримається.
У понеділок, 4 липня в більшості областей температура складе протягом дня +28 +34 градуси.
Найближчої ночі мінімально очікується +15 +21 градус.
Буде переважно сухо і сонячно.
Погода в Києві 4 липня буде до + 33 градусів.
Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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