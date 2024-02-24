Якою погодою почнеться весна: після 5 березня буде температурний "сюрприз"

На початку березня погодні умови нагадуватимуть ті, які є зараз, але вже після декількох перших днів весни температурний фон неприємно здивує.

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Синоптик сказала, якою погодою почнеться весна/ unsplash.com

Погода в Україні стає все теплішою, уже відчувається наближення весни. На початку березня погодні умови будуть схожими до тих, які є зараз.

Але ще подекуди в кінці лютого і на початку березня вночі можуть бути холодні температури повітря. Про це розповіла синоптик Наталія Птуха в інтерв'ю для радіо NV.

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"Календарна весна розпочнеться дуже схожою погодою, яка в нас зараз на території України. Буде дещо більше прояснень, антициклон дещо посилиться на середину наступного тижня. Нічна температура може навпаки, дещо знизитись у більшості регіонів, навіть у західних областях, а в денні години залишатиметься у плюсових значеннях, але також вже не такі високі. Трошки зниження температури, але загалом спокійна, вже можна говорити майже весняна погода", – зазначила синоптик.

У той же час вона зазначила, що після 5 березня температура принесе неприємний сюрприз.

"Така циклічність погоди закономірна, зараз потепління, потім, до речі, десь після 5 березня може бути певне зниження температури", – сказала Наталія Птуха.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше синоптики назвали дати потепління і розповіли, коли настане метеорологічна весна. В Україні починається потепління, скоро температура підніметься до +15 градусів. Але холод ще повертатиметься.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває штормова погода з вітром зі швидкістю 20 м/с. Погода в Україні 24 лютого буде майже сухою. Синоптики прогнозують у цей день сильні пориви вітру у багатьох областях. Там швидкість вітру буде 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Україну налетить потужна магнітна буря – бушувати буде майже 6-бальний шторм. Нова магнітна буря не буде затяжною і триватиме два дні.

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