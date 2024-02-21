Коли настане метеорологічна весна: синоптики назвали дати потепління

В Україні починається потепління, скоро температура підніметься до +15 градусів. Але холод ще повертатиметься.

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Погода в Україні – синоптики назвали дати потепління/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні стане теплішою, але метеорологічної весни синоптики поки що не фіксують – для цього кілька днів поспіль середньодобова температура повинна становити більше 0 градусів.

Проте вже почався період передвесіння. Про це розповіла синоптик Наталія Птуха, повідомляє NV.

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"Настання метеорологічної весни синоптики поки не фіксують – для цього середньодобова температура мусить переважати 0 градусів впродовж кількох діб поспіль на конкретній метеостанції. Але, як кажуть наші агрометеорологи, вже розпочався період передвесіння – так вони його описують", – зазначила Птуха.

За словами синоптика, уже спостерігається тенденція до підвищення температури повітря. У четвер, 22 лютого, у західних і частково південних областях вдень повітря може прогрітися навіть до +11 градусів. У п’ятницю, 23 лютого, у багатьох областях стовпчики термометрів показуватимуть навіть до +12 градусів, а на півдні Одеської області навіть від +9 до +15 градусів.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

У вихідні в Україні може бути до +14 градусів

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що до кінця поточного тижня в Україні стане ще тепліше. У вихідні передбачається від +8 до +14 градусів.

Проте наступного тижня знову стане трохи холодніше, каже синоптик.

Погода в Україні 22 лютого

У четвер, 22 лютого, в Україні буде неоднорідна погода, зазначає синоптик Наталія Діденко. У цей день найтепліше буде на заході нашої держави – там стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +11 градусів, а найхолодніше на сході – там буде від +1 до +4 градусів. На решті території країни упродовж дня очікується від +4 до +8 градусів, у Криму до +10 градусів.

"Вітер з південного заходу, веселий, часом рвучкий. Опади – на півночі, на Харківщині, Луганщині, в навколокарпатських областях. На решті території – без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями", – розповіла синоптик.

У Києві в четвер місцями невеликий дощ, поривчастий південно-західний вітер. Упродовж дня 22-го лютого потепліє до +6…+9 градусів.

Погода в Україні 22 лютого/ Укргідрометцентр

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Птуха сказала, коли буде підвищення температури. В Україні стане тепліше – надійде потужна тепла повітряна маса із півдня. Ще кілька днів будуть опади, але незабаром вони припиняться і буде більше прояснень.

Також раніше повідомлялося, що в Україну вривається серйозна негода. Синоптики попереджають, що опади будуть у деяких північних, центральних та західних областях.

Нагадаємо, раніше синоптик розповів про погоду на тиждень, з 19 по 25 лютого. Відчутне потепління на всю територію України прийде наприкінці тижня.

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