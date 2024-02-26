Вдарить +17 градусів: синоптик сказав, коли в Україні різко потепліє

В Україні наприкінці лютого і на початку березня буде комфортна суха і тепла погода. Найвищі температури прогнозуються в західних і південних регіонах.

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Погода в Україні – синоптик сказав, коли в Україні різко потепліє/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 26 лютого по 3 березня, буде здебільшого комфортною і теплою. Опадів у цей період часу практично не передбачається, лише у понеділок, 26 лютого, у західних областях пройде невеликий короткочасний дощ.

В Україну під впливом південно-східного вітру продовжить надходити тепла повітряна маса. А завдяки тому, що буде малохмарна погода, буде забезпечений інтенсивний денний прогрів. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що температурний фон по всій країні очікується вищим за норму. Найвищі показники температури прогнозуються в західних і південних регіонах – там середньодобова температура буде відповідати середині березня.

Погода в Україні 26 лютого

У понеділок, 26 лютого, в Україні опадів не очікується, лише вночі у західній частині місцями пройде невеликий короткочасний дощ. У західних областях подекуди тумани. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 градус, вдень +3...+8. У західних та південних областях вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14, на Закарпатті до +16 градусів.

Погода в Україні 26 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 27 лютого

У вівторок, 27 лютого, очікується мінлива хмарність, без опадів. На крайньому заході вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень +3...+8. У західних та південних областях (крім прибережної зони) вночі +1...+6 градусів, вдень +9...+14, на Закарпатті до +16 градусів.

Погода в Україні 27 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 лютого

У середу, 28 лютого, утримається тепла та суха погода по всій країні. У західній частині вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень +3...+8 градусів. У західних та південних областях вночі +1...+6 градусів, вдень +9...+14, на Закарпатті до +16.

Погода в Україні 28 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 лютого

У четвер, 29 лютого, на всій території країни очікується суха сонячна погода. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, вдень +3...+8 градусів. У західних та південних областях (крім прибережної зони) вночі +1...+6 градусів, вдень +8...+13, на Закарпатті до +17.

Погода в Україні 29 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 березня

У п'ятницю, 1 березня, в Україні утримається малохмарна тепла погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 градуси, вдень +7…+12, у Криму та на Закарпатті +12…+17.

Погода в Україні 1 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 березня

У суботу, 2 березня, опадів у нашій країні не передбачається. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 градуси, вдень +6…+11, у західних та південних областях +8…+13 градусів.

Погода в Україні 2 березня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні 3 березня

У неділю, 3 березня, істотних опадів в Україні не передбачається. Вітер східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...+2 градуси, вдень +6...+11 градусів, у північних областях 0...+5.

Погода в Україні

Раніше синоптик розповіла, якою погодою почнеться весна – після 5 березня буде температурний "сюрприз". На початку березня погодні умови нагадуватимуть ті, які є зараз, але вже після декількох перших днів весни температурний фон неприємно здивує.

Також раніше синоптики назвали дати потепління і розповіли, коли настане метеорологічна весна. В Україні починається потепління, скоро температура підніметься до +15 градусів. Але холод ще повертатиметься.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в країну увірвалася майже 6-бальна магнітна буря. Після потужного спалаху магнітна буря стане слабшою і опуститься до мінімуму.

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