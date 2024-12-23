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На Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер": що буде з погодою

Анна Ярославська
23 грудня 2024, 11:37
1426
Погодні умови будуть нерівномірними на території країни, прогнозують синоптики.

Погода, зима, Різдво
Якою буде погода в Україні на Різдво / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яку погоду антициклон "Гюнтер" принесе в Україну
  • У яких регіонах буде сухо, а де пройдуть дощі

Погода в Україні на Різдво 24-25 грудня визначатиметься східною частиною молодого антициклону "Гюнтер". Погодні умови будуть нерівномірними на території країни: у деяких регіонах обійдеться без опадів, в інших - очікують на мокрий сніг і дощ. Такий прогноз погоди озвучив метеоролог Ігор Кибальчич.

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Як пише meta.ua, вплив "Гюнтера" відчують усі країни від Португалії до Білорусі. У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники завдяки притоку теплого морського повітря із заходу.

Яку погоду "Гюнтер" принесе в Україну

В Україну "Гюнтер" принесе спокійну погоду без істотних опадів. Винятком стануть Карпати, а також південні області, де відчуватиметься вплив атмосферних фронтів.

На заході України вночі 25 грудня місцями можливі незначні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Вдень помірні опади очікуються в Карпатах та на Прикарпатті. В окремих районах можливе налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

Вітер північного напрямку, зі швидкістю 5 - 10 м/с.

Температура повітря вночі буде морозною - стовпчики термометрів покажуть від 0 до -5 °C, вдень - від -2 до +3 °C. На Закарпатті вночі очікується 0...+5 °C, вдень +3...+8 °C. У Карпатах температура в межах -2...-7 °C утримається протягом доби.

У північних областях очікується похмура погода, вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг. Удень - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в діапазоні від -2 до +3 °C.

Погода в Україні 24 грудня
Погода в Україні 24 грудня / meteo.gov.ua

У центральних регіонах прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, вдень можливе посилення з поривами до 15 - 17 м/с. Нічна температура становитиме в межах 0...+5 °C, денна +2...+7 °C.

На півдні України та в Криму вночі опадів не очікується, а вранці та вдень пройдуть дощі. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, місцями з поривами до 15 - 20 м/с. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах +3...+8 °C, на півдні Криму вдень до +13 °C.

На сході країни переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 °C, удень +2...+7 °C.

Прогноз погоди на 25 грудня
Прогноз погоди на 25 грудня / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Як писав Главред, метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що 25 грудня в західних областях подекуди пройде сніг і мокрий сніг, у Карпатах - сильний сніг. В Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі, на решті території країни без істотних опадів.

Температура повітря вночі очікується в межах -2...+3°С, на півдні до +7°С. Удень повітря прогріється до +2...+8°С, у Криму +7...+12°С. У Карпатському регіоні протягом доби очікується -2...-7°С.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік 2025. Зокрема, 31 грудня у східних регіонах України буде відносно тепла погода. У нічний час стовпчики термометрів не опустяться нижче -2°С.

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Коли в Україні святкують Різдво

На фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну почало активно обговорюватися питання про дату святкування Різдва. У ПЦУ дозволили віруючим відзначати свято 25 грудня або 7 січня за бажанням.

У нашій культурі святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято до 1918 року, поки комуністи не захопили і не окупували Україну.

24 грудня глави ПЦУ та Української греко-Католицької церкви обговорили необхідність реформи церковного календаря. Вони домовилися створити спільну робочу групу, яка повинна всебічно вивчити це питання.

Проміжні результати опитування в додатку Дія показали, що більшість українців відзначає Різдво 25 грудня. Таким чином, Україна приєднується до західного світу з його традиціями та святами.

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