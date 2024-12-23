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Потепління до +11, мокрий сніг і дощ: якою буде погода в останній тиждень 2024 року

Анна Ярославська
23 грудня 2024, 09:31
417
Найнестійкіша погода очікується в південних регіонах, прогнозує синоптик.
Погода, синиця
Погода на тиждень 23-29 грудня 2024 року - прогноз / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в останній тиждень 2024 року
  • Чи чекати снігу на Різдво

Погода в Україні найближчого тижня визначатиметься впливом атмосферних фронтів та областю високого тиску із Заходу. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг, часом із дощем і туманом. Температура повітря буде істотно вищою за кліматичну норму. Такий прогноз погоди озвучив метеоролог Ігор Кибальчич.

Погода на сьогодні

23 грудня на Лівобережжі пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У західних, а також місцями північних областях очікується невеликий сніг і мокрий сніг. У центрі та південному заході країни переважно без опадів. Подекуди можливий туман, передає meteoprog.com.

відео дня

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Удень повітря прогріється до +1...+7 °С, у південній частині та в Криму буде тепліше - до +6...+11 °С.

Прогноз погоди на 23 грудня
Прогноз погоди на 23 грудня / meteo.gov.ua

Погода на завтра

24 грудня у західних та місцями північних областях очікуються дощі та мокрий сніг, на решті території України без істотних опадів.

Удень у Карпатах очікується сильний сніг, слабка хуртовина.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, на півдні місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -4...+1 °С, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +5 °С. Удень повітря прогріється до +2...+8 °С, у південній частині та в Криму +7...+12 °С. У західних областях протягом доби -2...+3°С, у Карпатах -1...-6°С.

Погода в Україні 24 грудня
Погода в Україні 24 грудня / meteo.gov.ua

Погода в Україні на Різдво

У середу, 25 грудня, у західних областях подекуди пройде сніг та мокрий сніг, у Карпатах - сильний сніг. В Одеській і Миколаївській областях очікуються дощі, на решті території країни без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах -2...+3°С, на півдні до +7°С.

Удень повітря прогріється до +2...+8°С, у Криму +7...+12°С. У Карпатському регіоні протягом доби очікується -2...-7°С.

Прогноз погоди на 25 грудня
Прогноз погоди на 25 грудня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 26 грудня

У четвер, 26 грудня, вночі на південному заході України триматиметься нестійка погода з дощами та мокрим снігом, у Карпатах - помірний сніг. На Сході України сніг і мокрий сніг синоптик прогнозує в денний час.

Подекуди в Україні ожеледиця на дорогах (крім центральних та південних областей).

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній половині місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2...+3°С, вдень -1...+4°С, на півдні +5...+10°С.

Погода в Україні на 26 грудня
Погода в Україні 26 грудня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 27 грудня

У п'ятницю, 27 грудня, у південних, центральних і східних регіонах очікуються опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, у Криму - з дощем. На решті території України без опадів.

Місцями очікується налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у центральних і південних регіонах пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах -4...+1°С, удень -2...+3°С, у Карпатах і Прикарпатті вночі -5...-10°С, удень -2...-7°С.

Прогноз погоди на 27 грудня
Прогноз погоди на 27 грудня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 28 грудня

У суботу, 28 грудня, на переважній частині території України опадів не очікується, лише вночі в Одеській області місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг.

Вітер північний, 5-10 м/с, на півдні - поривчастий. Температура повітря вночі -2...-7°С, вдень -3...+2°С. У Карпатах уночі -8...-13°С, удень -3...-8°С.

Прогноз погоди на 29 грудня

У неділю, 29 грудня, у більшості областей, крім південного сходу та Карпат, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, місцями слабка ожеледь.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4...+1°С, вдень -2...+3°С.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні 23 грудня буде холодною, дощовою та сніжною. Температура повітря опуститься до -5 градусів.

Як писав Главред, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік 2025. Зокрема, 31 грудня у східних регіонах України буде відносно тепла погода. У нічний час стовпчики термометрів не опустяться нижче -2°С.

У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг.

Прогноз погоди на Новий рік для Півдня України обіцяє тихі та спокійні дні без морозу.

Погода в Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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