Де в Україні потеплішає до +10: прогноз погоди на тиждень

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні припиняться дощі
- Де і коли вночі вдарить мороз
- Якою буде погода на вихідних
Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.
"У нас зараз якраз процеси з північного заходу. Тому в нас надходять звідти і атмосферний фронт, і досить потужний градієнт... Перепад тиску, скажімо так, великий. Тому що з боку Скандинавії у нас поле зниженого тиску. І це в його системі атмосферний фронт, який проходить через нас. А в той же час, над Європою у нас поле підвищеного тиску. І відповідно, є цей градієнт", - сказала Птуха в коментарі УНІАН.
Погода в Україні на сьогодні
17 грудня майже на всій території України вітер трохи ослабне. Лише в західних областях буде сильним - очікуються пориви 15-20 м/с.
Температура повітря в Україні підвищиться. Удень стовпчики термометрів покажуть +3...+8, на півдні потеплішає до +7...+12.
Прогноз погоди на 18-19 грудня
У середу та в четвер у більшості регіонів не прогнозується істотних опадів. Невеликий дощ та мокрий сніг можливий на сході та північному сході країни.
Температура повітря вночі в ці дні становитиме від +4° до -3°.
19 грудня вночі на лівобережжі місцями може похолодати до -7°.
Погода в Україні на 20 грудня
У п'ятницю в Україну прийде черговий атмосферний фронт, проте він буде малоактивним. Температура повітря може знизитися, вночі подекуди можна очікувати навіть мінусових значень.
Синоптик додала, що наразі зимовий період в Україні "з коливаннями" та епізодичними проявами морозу.
Якою буде погода в Україні в грудні - останні новини
Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік 2025. Зокрема, 31 грудня у східних регіонах України буде відносно тепла погода. У нічний час стовпчики термометрів не опустяться нижче -2°С.
У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу.
У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг.
Прогноз погоди на Новий рік для Півдня України обіцяє тихі та спокійні дні без морозу.
Погода У Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою.
Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеоролог Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.
Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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