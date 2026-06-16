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Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
16 червня 2026, 19:37
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У багатьох областях України оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні на 17 червня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 17 червня
  • Де температура повітря підвищиться до +28 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 17 червня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях - І рівень небезпечності. Там будуть грози, град та шквали 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода
Прогноз погоди в Україні на 17 червня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 17 червня температура повітря підвищиться до 23-26 градусів тепла. Дощі будуть у західних та центральних областях. У Києві температура повітря буде на рівні 20-22 градусів тепла.

Надалі температура повітря буде коливатися. Потепління очікується наприкінці тижня. Тоді ймовірні періодичні дощі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 17 червня

В Україні 17 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози в Україні, крім південних та південно-східних областей. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 19-24°, на півдні країни 23-28°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +9

За даними meteoprog, 17 червня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підніметься до +17...+28 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +10...+19 градусів.

погода 17 июня
Прогноз погоди в Україні на 17 червня / фото: meteoprog

Погода 17 червня в Києві

У Києві 17 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ та грозу. Вітер у цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У цей день можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 17 июня
Прогноз погоди в Україні на 17 червня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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