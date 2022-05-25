На Україну в найближчі години обрушиться шторм: синоптики попередили про небезпеку

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Погода в Україні 26 травня різко погіршиться. Оголошено штормове попередження по всій території, при цьому на заході очікуються грози.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, 25 травня, в найближчі три години з утриманням до кінця доби, вночі 26 травня на Закарпатті і Прикарпатті, вранці і вдень у Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях прогнозуються грози і штормовий вітер.

"Увечері 25 травня та вдень 26 травня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. оголошено перший рівень небезпеки, жовтий", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу температура повітря залишиться по-весняному свіжою - протягом дня від +18 до +24 градусів, а на північному сході в межах+16 + 20 градусів.

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