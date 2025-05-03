Нове похолодання накриє Україну: синоптик назвала дату

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода у неділю, 4 квітня
- Де будуть дощі з грозами
- Коли Україну накриє нове похолодання
Погода в Україні у неділю, 4 квітня, буде теплою і вітряною. Максимальна температура повітря досягатиме +20…+25 градусів, місцями буде +25…+27 градусів.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Водночас вона попередила, що буде рвучкий вітер, часом до 15-20 метрів за секунду.
Дощі з грозами пройдуть у західних областях, також на півночі, на Вінниччині та Черкащині. На решті території опадів не очікується.
Погода в Києві 4 квітня
У Києві завтра очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер буде південно-західний, поривчастий, до сильного.
Упродовж дня буде дуже тепло, температура повітря досягатиме +26 градусів.
Коли в Україні буде похолодання
Синоптикиня попередила, що скоро нашу країну накриє нове похолодання. Воно почнеться з 5-6 травня.
"Похолоднішає з понеділка-вівторка. На півдні та сході ще втримається тепла погода", – розповіла Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україні вдарять грозові дощі й заморозки -5 – синоптик назвав дату серйозного погіршення погоди. Погода в Україні скоро здивує новими "сюрпризами" – очікується погіршення погодних умов.
Також раніше повідомлялося, що три області накриють заморозки – синоптикиня попередила про небезпечну погоду. Погода в Україні у вихідні відзначиться заморозками, дощами з грозами і штормовими поривами вітру.
Нагадаємо, врізав 7-бальний шторм – Україну атакувала дуже сильна магнітна буря. Це дуже сильна магнітна буря, яка може вплинути на ваше самопочуття.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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