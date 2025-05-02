Україну накриває потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

У багатьох областях України будуть заморозки, штормові пориви вітру, грозові дощі та навіть град.

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Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 3 травня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

У яких областях будуть грозові дощі, заморозки, град та пориви вітру

Погода в Україні 3 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики оголосили штормове попередження на Лівобережжі, у Криму та на території західних областей. Там оголошено І рівень небезпечності. Синоптики попереджають про заморозки до -5 градусів, сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с та навіть град.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у ніч на суботу будуть сильні заморозки на території Сумської, Харківської та Луганської областей - до 3 градусів морозу. 3-4 травня в Україні будуть штормові пориви вітру. Також цими вихідними багатьма регіонами пройдуть грозові дощі.

Температура повітря вночі на північному сході опуститься до 2-6 градусів тепла. Вдень місцями температура повітря підвищиться до 23-26 градусів тепла.

"Такий гострий строкатий метеококтейль передбачається на цей уїк-енд - вітер, заморозки та грози, нічна свіжість та справжнє тепло вдень, багато сонця та періодичні зливи... Проте всі ці явища літнього типу перекриваються неймовірною весняною квітучою красою травня", - пише Наталка Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 3 травня

В Україні 3 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі та грози на території північних, західних, Вінницькій та Черкаській областей. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура на Лівобережжі та в Криму вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, у західних областях до 12°, вдень 19-24°, на узбережжі морів 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 3 травня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+25 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до +5...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: meteoprog

Погода 3 травня у Києві

У Києві 3 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 19-24°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні будуть грозові дощі та заморозки. Синоптики розповіли, які регіони атакує штормова погода. У південних та південно-східних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози.

Вже 27 квітня Україна накрила потужна негода. У багатьох областях попереджали про заморозки та сніг. Погода у Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +9 градусів.

27 квітня синоптик назвав точну дату, коли в Україну повернеться потепління.

"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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