Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

На Україну "налітає" пилова буря: які області опиняться в зоні ризику

Даяна Швець
29 березня 2025, 15:37
493
Місцева влада радить людям бути обережними та без нагальної потреби не виходити зі своїх домівок.
Пылевая буря
Пылевая буря / фото: Вікіпедія

Коротко:

  • На Одещині та Миколаївщині насувається пилова буря
  • Мешканцям двох областей радять не виходити на вулицю

Мешканців Одещини та Миколаївщини попереджають про наближення пилової бурі, яка може вплинути на дорожню ситуацію та якість повітря. За прогнозами синоптиків, до кінця дня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

"Найближчим часом з утриманням до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпеки, жовтий)", — зазначають синоптики.

відео дня
чем опасна пыльная буря, влияние пыльной бури на человека
Чим небезпечна пилова буря / Інфографіка: Главред

Сильний вітер та піднятий у повітря пил можуть створити проблеми для транспорту й інфраструктури південних регіонів.

У зв’язку з цим місцева влада закликає громадян дотримуватися заходів безпеки та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Погода в Україні – що відомо

В Україні, як повідомляв Главред, очікується значна зміна погодних умов - прогнозується різке похолодання. Згідно з повідомленнями синоптиків, температура повітря почне стрімко знижуватися, і в деяких регіонах опуститься до мінімальних показників.

Своєю чергою синоптик Наталія Птуха зазначає, що початок квітня характеризуватиметься надзвичайно контрастною погодою.

За прогнозами, температура повітря в деяких областях може впасти до 0 градусів. Особливо відчутним похолодання буде в Чернігові, де очікується зниження температури до +2 градусів.

Більше новин про метеорологічні явища:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода Одеська область Укргідрометцентр Миколаївська область новини України пилова буря
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Бігли один до одного і плакали: чутливе відео повернення дітей з окупації

Бігли один до одного і плакали: чутливе відео повернення дітей з окупації

17:18Україна
РФ перейшла до нової смертоносної тактики ударів БпЛА по Україні - BILD

РФ перейшла до нової смертоносної тактики ударів БпЛА по Україні - BILD

16:43Війна
Україну накриють дощі: у яких областях очікувати опадів

Україну накриють дощі: у яких областях очікувати опадів

15:39Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Гороскоп на завтра 30 березня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - сюрприз

Гороскоп на завтра 30 березня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - сюрприз

Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

Останні новини

17:18

Бігли один до одного і плакали: чутливе відео повернення дітей з окупації

16:43

До середини квітня все зміниться: на які знаки чекають зміни на любовному фронті

16:43

РФ перейшла до нової смертоносної тактики ударів БпЛА по Україні - BILD

16:20

Якщо дозволить Сі Цзіньпін: Кабаєва попросила у Путіна живий подарунок

16:17

Миттю зникнуть зі столу: бюджетні бутерброди, які готуються за 5 хвилин

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
15:39

Україну накриють дощі: у яких областях очікувати опадів

15:37

На Україну "налітає" пилова буря: які області опиняться в зоні ризику

15:32

Таке було востаннє 18 років тому: дивовижні кадри сонячного затемнення в УкраїніВідео

15:20

Коли РФ може припинити бойові дії проти України: дипломат відповів

Реклама
15:10

Навіть сліду не залишиться: як прибрати подряпини в салоні авто

14:58

Як сказати українською "изжога": не усі зможуть дати правильну відповідьВідео

14:51

Левам - захоплення, Тельцям - прощання: чого чекати від затемнення 29 березня всім знакамВідео

14:37

Китайський гороскоп на завтра 30 березня: Бикам - суперечки, Собакам - стрес

14:30

Мозгова похвалилася красою молодшої доньки

14:09

Росія серед білого дня атакувала Кривий Ріг: з'явилися фото наслідківФото

14:07

Першу лінію оборони на Бєлгородщині прорвано: ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб

13:33

Коли закінчиться Рамадан у 2025 році: традиції та суть свята Ураза-байрам

13:23

Всю ніч РФ масовано била по Україні: Зеленський відреагував на ворожі атаки

13:10

Сонячне затемнення у березні: Овнів перестане "штромити", а на Левів чекає удачаВідео

13:05

"Була шокована!": жінка знайшла дивне яйце і не чекала, що з нього вилупиться

Реклама
12:29

Пенсії згодом зростуть ще на 20%: хто отримає підвищені виплати

12:24

У 2025 році війна не закінчиться, але в України є шанси перемогти – КоваленкоВідео

12:07

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: над містом здіймається густий дим

11:53

Ворог виправдовує удар по Дніпру: що видумали пропагандисти РФФото

11:23

Якою буде погода в Україні у квітні 2025: температура різко зросте, литимуть дощі

11:17

"Ковбасити" буде конкретно: на вихідні по Землі вдарить потужна сонячна буря

10:50

Гороскоп на квітень 2025 для Дів: гармонія, звільнення та популярністьВідео

10:33

Нові правила відстрочки: які категорії громадян зможуть уникнути мобілізації

10:19

Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді – WP

10:10

Коштує більше, ніж машина: Мадонна показала обновку для зубівВідео

10:00

Ціни на продукти знову ростуть: як зміниться їхня вартість до Великодня

09:21

Гороскоп на квітень 2025 для Левів: хороші новини, гроші та коханняВідео

09:19

Гузєєва жорстко принизила головних російських пропагандистів

09:11

ЗСУ ліквідували майора Росгвардії, якому Путін особисто вручав "Золоту зірку"

09:04

ЗСУ круто просунулися вглиб Бєлгородської області: нові деталі від ISW

08:50

Чому в деяких авто є четверта педаль: загадка для багатьох водіїв

08:10

Трамп почав підозрювати Путіна?Погляд

07:43

Путін маніпулює і змінює причини війни: в ISW пояснили тактику диктатора в переговорах

07:10

Де 3 відмінності між двома жінками з книгою: тільки "геній головоломок" їх помітить

06:10

Путін випадково видав свої плани щодо війни в УкраїніПогляд

Реклама
05:51

"Трамп психуватиме": чим господар Кремля здивує президента СШАВідео

05:04

Велика загадка вчених: навіщо у Єгипті будували піраміди

04:47

Гороскоп на завтра 30 березня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - сюрприз

04:35

Які 5 жіночих імен можна скорочувати як Леся: вчителька ошелешила відповіддюВідео

03:30

Полуницю втомитеся збирати: чим підживити ягоду для рекордного врожаю

02:30

Операція в Бєлгородській області: експерт розкрив головну мету ЗСУВідео

01:07

Все палає, люди в епіцентрі вибуху: РФ влупила по готельно-розважальному комплексі у ДніпріФотоВідео

01:00

Тепер гроші отримувати значно легше: Кабмін спростив процедуру для пенсіонерів

00:13

Перемир'я в Україні настане до Великодня: британський офіцер назвав передумови

28 березня, п'ятниця
23:23

"Центр для терору": обласний центр України під загрозою масованих ударів РФВідео

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти