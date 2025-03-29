На Україну "налітає" пилова буря: які області опиняться в зоні ризику

Місцева влада радить людям бути обережними та без нагальної потреби не виходити зі своїх домівок.

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Пылевая буря / фото: Вікіпедія

Коротко:

На Одещині та Миколаївщині насувається пилова буря

Мешканцям двох областей радять не виходити на вулицю

Мешканців Одещини та Миколаївщини попереджають про наближення пилової бурі, яка може вплинути на дорожню ситуацію та якість повітря. За прогнозами синоптиків, до кінця дня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

"Найближчим часом з утриманням до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпеки, жовтий)", — зазначають синоптики. відео дня

Чим небезпечна пилова буря / Інфографіка: Главред

Сильний вітер та піднятий у повітря пил можуть створити проблеми для транспорту й інфраструктури південних регіонів.

У зв’язку з цим місцева влада закликає громадян дотримуватися заходів безпеки та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Погода в Україні – що відомо

В Україні, як повідомляв Главред, очікується значна зміна погодних умов - прогнозується різке похолодання. Згідно з повідомленнями синоптиків, температура повітря почне стрімко знижуватися, і в деяких регіонах опуститься до мінімальних показників.

Своєю чергою синоптик Наталія Птуха зазначає, що початок квітня характеризуватиметься надзвичайно контрастною погодою.

За прогнозами, температура повітря в деяких областях може впасти до 0 градусів. Особливо відчутним похолодання буде в Чернігові, де очікується зниження температури до +2 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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