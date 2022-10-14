Вдарять заморозки: українців попередили про дубак і назвали найхолодніший день

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Погода у Центральній Україні найближчим часом визначатиме антициклон WIM, який у найближчі 10 днів підтримуватиме переважно суху погоду.

Як розповів в Facebook синоптик Віталій Постригань, вночі не виключені заморозки до 0 градусів.

Він зазначив, що найближчими днями вночі та вранці очікується туман. Температура вночі 0-5 тепла, вдень 9-16 тепла. З 17 жовтня, завдяки надходженню більш теплих повітряних мас з півдня, температура підвищиться на 2-3°.

Постригань уточнив, що 18 жовтня температура може підвищиться до 21 градусів тепла.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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