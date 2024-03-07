Намете до 10-15 см снігу: коли Україну накриють сильні опади

Народний синоптик попередив про погіршення погодних умов.

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Погода в Україні принесе сильні опади - коли намете до 10-15 см снігу/ unsplash.com

Погода в Україні найближчим часом принесе несподівані "сюрпризи" – вже через кілька днів нашу державу можуть накрити сильні опади.

Сильні снігопади і дощі очікуються у низці областей у понеділок і вівторок, 11 і 12 березня. Такі зміни у погодних умовах спрогнозував народний синоптик Станіслав Щедрін.

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"11-12 березня є велика ймовірність, що в Україні намете до 10-15 см снігу", – зазначив Щедрін.

Він попередив, що випадання снігу можливе у північних та північно-східних регіонах нашої держави.

"У північних та північно-східних областях 11-12 березня можливі сильні снігопади та дощі, у решті країни пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг", – спрогнозував народний синоптик.

В Україні намете снігу/ Telegram Щедрін

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

Згідно з інформацією на метеорологічному порталі Ventusky, найбільша кількість опадів 11 березня очікується у західних областях України й частково у центральних.

Опади в Україні 11 березня/ ventusky.com

У наступний вівторок, 12 березня, згідно з картами на згаданому порталі, опади накриють ще більшу територію України. Вони поширюватимуться ще більше в центр і на південь держави.

Опади в Україні 12 березня/ ventusky.com

Згідно з даними сайту Ventusky, випадання снігу очікується у північно-західних і центральних областях у середу, 13 березня.

Опади в Україні 13 березня/ ventusky.com

Що відомо про сайт Ventusky? Сайт і додаток Ventusky були створені організацією InMeteo – метеорологічною компанією в Чехії з головним офісом у місті Пльзень. Основна спеціалізація компанії – прогноз погоди та візуальне відображення всіх метеорологічних показників. У компанії, яка його розробила, називають Ventusky унікальним інструментом, який демонструє точні метеорологічні показники та зміну погоди з часом на всій земній кулі та у кожній його конкретній точці.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що Україну накриє антициклон Jasper – у погоді відбудуться різкі зміни. У багатьох областях будуть морози, лише в південних регіонах і на Закарпатті домінуватиме тепліша погода, попередила синоптик Наталія Діденко.

Також повідомлялося, що Україну накриває морозний антициклон – регіони засипатиме снігом. У деяких областях України температура повітря опуститься до 6 градусів морозу.

Раніше синоптик Наталія Діденко розповідала, що в Україні різко вдарить похолодання з морозами. Синоптик розповіла, який неприємний "сюрприз" буде до 16 березня.

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