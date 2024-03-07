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Влупить 9 градусів морозу: Україну накриває хвиля похолодання

Ангеліна Підвисоцька
7 березня 2024, 19:04
Синоптики не прогнозують опади в Україні у п'ятницю, 8 березня.
погода
Прогноз погоди в Україні на 8 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 8 березня буде прохолодною. У деяких областях буде сильний мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

погода 8 марта
Прогноз погоди в Україні на 8 березня / фото: ventusky

Погода 8 березня

В Україні 8 березня буде мінлива хмарність. В цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний та східний зі швидкістю 3-8 м/с.

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"Температура вночі 1-6° морозу, на сході країни та в Карпатах до 9° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та в Криму вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 8 березня в Україні мокрий сніг та дощ. Найнижча температура повітря буде на території Сумської, Харківської та Луганської областей. Там температура повітря опуститься до -3...+5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+9 градусів.

погода 8 марта
Прогноз погоди в Україні на 8 березня / фото: meteoprog

Погода 8 березня у Києві

У Києві 8 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 8 марта
Прогноз погоди в Україні на 8 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, найближчими днями будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

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