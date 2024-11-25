Вдарить -9 градусів: де в Україні різко похолоднішає

Ви дізнаєтеся:
- Де в Україні різко похолоднішає
- Якою буде погода в Україні 26 листопада
Погода в Україні у вівторок, 26 листопада, буде з памороззю. У деяких областях температура повітря опуститься до -9 градусів.
Опади будуть йти лише вночі у східних областях і ввечері на крайньому заході нашої держави. У більшості областей буде суха погода. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"Завтра, 26-го листопада, також ймовірна паморозь. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу лише вночі на сході та ввечері у вівторок на крайньому заході України. А так, у більшості наших областей переважатиме суха погода", – зазначила синоптикиня.
Вона розповіла, що температура повітря очікується найближчої ночі в межах -1…-6 градусів, на півночі до -6…-9 градусів.
"Завтра вдень в Україні від 2 морозу до 4 тепла, на півдні +3…+6 градусів, у західних областях +4…+8 градусів", – сказала Діденко.
Погода в Києві 26 листопада
У Києві 26 листопада опади малоймовірні, буде сонячна погода. Вночі у столиці температура повітря триматиметься на рівні -3…-6 градусів, вдень буде близько нуля градусів.
Коли в Україні буде потепління
Також Діденко додала, що у четвер, 28 листопада, очікується невелике потепління.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарять сильні морози – синоптик назвала дату серйозного похолодання. Холодна погода не омине більшість областей України, але морози будуть короткостроковими.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриють потепління і мокрий сніг – синоптик попередив про зміни у погоді. Упродовж тижня морози відступлять і відбудеться невелике підвищення температури повітря. Але разом з цим збільшиться ймовірність дощу і мокрого снігу.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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