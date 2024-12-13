Вдарить -14 градусів і буде йти сніг: в Україні різко зміниться погода

У деяких областях будуть сильні морози, а також налетить рвучкий вітер.

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Погода в Україні - вдарить -14 градусів і буде йти сніг/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

У яких областях посиляться морози і буде до -14 градусів

Скільки протримається похолодання і коли буде потепління

Коли будуть йти сніг і мокрий сніг

Погода в Україні стала холоднішою – нашу державу накрило відчутне похолодання. При цьому у суботу, 14 грудня, температура повітря ще сильніше опуститься в мінуси.

У деяких областях в суботу може бути навіть до -14 градусів. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Похолодання прийшло в Україну. Завтра, 14-го грудня, похолодання зміцніє ще на кілька градусів. Найближчої ночі очікується -7…-12 градусів, на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині утвориться тимчасово острівець найнижчої температури повітря, подекуди до -14 градусів. Завтра вдень в більшості областей України передбачається -2…-5 градусів, на Одещині, в Криму, на Закарпатті близько нуля", – зазначила синоптикиня.

Вона додала, що в суботу вдень і вночі в Україні опадів не очікується. Але варто бути готовими до рвучкого південно-західного вітру.

Погода в Україні 14 грудня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 14 грудня/ meteoprog

Погода в Києві 14 грудня

У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько -10 градусів, а вдень -3…-5 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні буде потепління

Але похолодання затримається не надовго. Уже в неділю, 15 грудня, у нашій державі ставатиме тепліше. І упродовж неділі-понеділка потеплішає до відлиги.

"А на наступному тижні максимальна температура повітря досягатиме +2…+7 градусів", – зазначила Діденко.

У той же час вона попередила, що перехід від антициклону до циклону з атмосферними фронтами традиційно буде супроводжуватися збільшенням хмарності та опадами.

"Підсумуємо. У суботу морозно, вітряно, але сухо і навіть сонячно. У неділю, 15-го грудня, мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність, з'являться опади. А оскільки тепліше повітря ще не встигне повністю відігнати мороз, то й опади очікуються переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, на дорогах буде складно, візьміть це до уваги", – попередила синоптикиня.

Погода в Україні 15 грудня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить сильне похолодання – синоптикиня сказала, коли в Україні посиляться морози. Синоптикиня назвала дату похолодання і попередила про сніг у низці областей нашої держави.

Також повідомлялося, що Україну засипатиме снігом і вдарить -14 – було оголошене штормове попередження. Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть дуже сильні пориви вітру.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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