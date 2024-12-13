Україну накриє відлига: у яких областях чекати різкого потепління

В суботу в Україну прийде антициклон Ernst, тому опадів не очікується. А от в неділю в багатьох областях будуть сніг і місцями дощ.

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Погода в Україні - буде відлига/ УНІАН

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 14 і 15 грудня

Коли і в яких областях буде відлига

Погода в Україні у вихідні, 14 і 15 грудня, буде мінливою з коливаннями температури повітря та опадами.

У суботу, 14 грудня, на погодні умови буде впливати антициклон Ernst, тому по всій державі опадів не передбачається, а температурний фон буде на кілька градусів нижчим від норми. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він попередив, що в неділю, 15 грудня, відбудуться зміни в погодних умовах. У багатьох областях буде йти сніг, місцями з дощем. Завдяки зміні повітряних мас відбудеться також стрімке потепління у всіх регіонах до відлиги.

Погода в Україні 14 грудня

У західних областях

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері на Закарпатті та у Карпатах можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 градусів, місцями -9...-14; в денні години повітря прогріється до -4…+1 градусів.

У північних областях

У північних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -6...-11 градусів, вдень -1...-6.

У центральних областях

У центральних областях прогнозується погода без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -5...-10 градусів, вдень 0...-5.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму очікується малохмарна погода, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...-8 градусів, вдень -2...+3.

У східних областях

У східній частині країни прогнозується погода без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -6...-11 градусів, вдень -1...-6.

Погода в Україні 14 грудня/ meteoprog

Погода в Україні 15 грудня

У західних областях

У західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг, вдень місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер західний/ південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -2...+3.

У північних областях

У північній частині країни вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень очікується невеликий сніг/ мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 градусів, вдень -3...+2.

У центральних областях

У центральних областях впродовж доби очікується хмарна погода. Пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу, вдень місцями з дощем. В окремих пунктах можливе налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний із переходом вдень на західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -1...+4.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, у Криму місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+5 градусів, у Криму -1...-6; вдень +3...+8 градусів.

У східних областях

У східних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень очікуються помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень -2...+3.

Погода в Україні 15 грудня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

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