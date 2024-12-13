Україну накриє відлига: у яких областях чекати різкого потепління

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- Якою буде погода в Україні у вихідні, 14 і 15 грудня
- Коли і в яких областях буде відлига
Погода в Україні у вихідні, 14 і 15 грудня, буде мінливою з коливаннями температури повітря та опадами.
У суботу, 14 грудня, на погодні умови буде впливати антициклон Ernst, тому по всій державі опадів не передбачається, а температурний фон буде на кілька градусів нижчим від норми. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Він попередив, що в неділю, 15 грудня, відбудуться зміни в погодних умовах. У багатьох областях буде йти сніг, місцями з дощем. Завдяки зміні повітряних мас відбудеться також стрімке потепління у всіх регіонах до відлиги.
Погода в Україні 14 грудня
У західних областях
У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері на Закарпатті та у Карпатах можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 градусів, місцями -9...-14; в денні години повітря прогріється до -4…+1 градусів.
У північних областях
У північних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -6...-11 градусів, вдень -1...-6.
У центральних областях
У центральних областях прогнозується погода без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -5...-10 градусів, вдень 0...-5.
На півдні України
У південній частині країни та у Криму очікується малохмарна погода, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...-8 градусів, вдень -2...+3.
У східних областях
У східній частині країни прогнозується погода без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -6...-11 градусів, вдень -1...-6.
Погода в Україні 15 грудня
У західних областях
У західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг, вдень місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер західний/ південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -2...+3.
У північних областях
У північній частині країни вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень очікується невеликий сніг/ мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 градусів, вдень -3...+2.
У центральних областях
У центральних областях впродовж доби очікується хмарна погода. Пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу, вдень місцями з дощем. В окремих пунктах можливе налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний із переходом вдень на західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -1...+4.
На півдні України
У південній частині країни та у Криму пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, у Криму місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+5 градусів, у Криму -1...-6; вдень +3...+8 градусів.
У східних областях
У східних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень очікуються помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень -2...+3.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що вдарить сильне похолодання – синоптикиня сказала, коли в Україні посиляться морози. Синоптикиня назвала дату похолодання і попередила про сніг у низці областей нашої держави.
Також повідомлялося, що Україну засипатиме снігом і вдарить -14 – було оголошене штормове попередження. Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть дуже сильні пориви вітру.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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