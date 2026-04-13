Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Що відомо:
- Над Середземним морем зафіксована пилова хмара із Сахари
- Пилова буря може накрити Україну
Україну може накрити пилова буря із Сахари. Про це попереджає Укргідрометцентр.
Супутник вже зафіксував пил над Середземним морем, який вітер переносить у напрямку півдня Італії.
"Водночас у найближчі дві доби над Україною переважатимуть північно-західні повітряні потоки, які не сприятимуть його поширенню на нашу територію", - йдеться у повідомленні.
Рух повітряних мас зміниться 16 квітня. Напрям вітру стане західним. Тоді очікується надходження пилу в Україну. Пилова буря зачепить крайній захід України.
"Разом із тим, можливі концентрації будуть низькими та не матимуть відчутного впливу на якість повітря", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, 13 квітня в Україні очікується мінлива погода. У південних і центральних областях пройдуть дощі, місцями можливі заморозки вночі. Вдень потеплішає до +10…+13°C, на сході - до +15°C.
Також 14 квітня у Рівненській області очікується потепління до +13…+18°C удень, без опадів. Вночі можливі заморозки 0…-3°C та слабкий туман.
Крім цього, 14 квітня в Україні переважно буде без опадів, лише на сході можливий дощ. Температура вдень становитиме +11…+16°, на Закарпатті - до +19°.
Вас може зацікавити:
- Різке потепління накриє Львівщину: коли температура підскочить до +18
- Житомирщину накриють дощі та заморозки: коли очікувати погіршення погоди
- Доба під впливом контрастів: які примхи підготувала погода для Дніпра
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
