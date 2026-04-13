Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Через пилову бурю може погіршитись якість повітря у західних регіонах.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroet-pylevaya-burya-sinoptiki-uzhe-nazvali-datu-10756439.html Посилання скопійоване

Що відомо:

Над Середземним морем зафіксована пилова хмара із Сахари

Пилова буря може накрити Україну

Україну може накрити пилова буря із Сахари. Про це попереджає Укргідрометцентр.

Супутник вже зафіксував пил над Середземним морем, який вітер переносить у напрямку півдня Італії.

відео дня

"Водночас у найближчі дві доби над Україною переважатимуть північно-західні повітряні потоки, які не сприятимуть його поширенню на нашу територію", - йдеться у повідомленні.

Рух повітряних мас зміниться 16 квітня. Напрям вітру стане західним. Тоді очікується надходження пилу в Україну. Пилова буря зачепить крайній захід України.

"Разом із тим, можливі концентрації будуть низькими та не матимуть відчутного впливу на якість повітря", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Україні очікується мінлива погода. У південних і центральних областях пройдуть дощі, місцями можливі заморозки вночі. Вдень потеплішає до +10…+13°C, на сході - до +15°C.

Також 14 квітня у Рівненській області очікується потепління до +13…+18°C удень, без опадів. Вночі можливі заморозки 0…-3°C та слабкий туман.

Крім цього, 14 квітня в Україні переважно буде без опадів, лише на сході можливий дощ. Температура вдень становитиме +11…+16°, на Закарпатті - до +19°.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред