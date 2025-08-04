Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 5 серпня
- Де будуть йти дощі
- Якою буде температура повітря
Погода в Україні у вівторок, 5 серпня, відзначиться переважно спекотною температурою в багатьох областях. В Україні температура повітря становитиме +24…+29 градусів, у південній частині +30…+34 градуси.
Проте +30 градусів також подекуди дістануться Дніпропетровської області, Кропивницького з районами і навіть Полтавщини. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Де будуть йти дощі
Дощі, подекуди з грозами, пройдуть найближчої ночі у західних областях, вдень локальні опади ймовірні лише в Карпатах, на Житомирщині та Вінниччині.
Загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса, повідомила Діденко.
Погода в Києві 5 серпня
У Києві у вівторок буде сухо, сонячно та до +29 градусів.
Коли в Україні побільшає дощів
Також Діденко зазначила, що дощів побільшає на заході, півночі та в центрі України 6 серпня.
Південь та схід належатимуть сухій погоді.
"Ночі вже відчуваються, як серпневі, повітря свіжішає", – каже синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +8 – стало відомо, коли в Україні несподівано зміниться погода. Синоптик поділився прогнозом погоди з 4 по 10 серпня.
Також раніше повідомлялося, що в Україну повертається сильна спека – стало відомо, де буде найгарячіше. Синоптик розповіла, у яких регіонах завтра розігріє до +34°C.
Нагадаємо, влупить +9 та литимуть дощі – синоптики попереджають про негоду. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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