Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

Альона Вороніна
4 серпня 2025, 14:39
892
Погодні умови зміняться у низці областей України. У деяких регіонах збільшиться кількість опадів.
дождь
Українців попередили про сильні опади у кількох областях/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 5 серпня
  • Де будуть йти дощі
  • Якою буде температура повітря

Погода в Україні у вівторок, 5 серпня, відзначиться переважно спекотною температурою в багатьох областях. В Україні температура повітря становитиме +24…+29 градусів, у південній частині +30…+34 градуси.

Проте +30 градусів також подекуди дістануться Дніпропетровської області, Кропивницького з районами і навіть Полтавщини. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Де будуть йти дощі

Дощі, подекуди з грозами, пройдуть найближчої ночі у західних областях, вдень локальні опади ймовірні лише в Карпатах, на Житомирщині та Вінниччині.

Загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса, повідомила Діденко.

Погода в Украине 5 июля
Погода в Україні 5 липня/ meteoprog

Погода в Києві 5 серпня

У Києві у вівторок буде сухо, сонячно та до +29 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні побільшає дощів

Також Діденко зазначила, що дощів побільшає на заході, півночі та в центрі України 6 серпня.

Південь та схід належатимуть сухій погоді.

"Ночі вже відчуваються, як серпневі, повітря свіжішає", – каже синоптикиня.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +8 – стало відомо, коли в Україні несподівано зміниться погода. Синоптик поділився прогнозом погоди з 4 по 10 серпня.

Також раніше повідомлялося, що в Україну повертається сильна спека – стало відомо, де буде найгарячіше. Синоптик розповіла, у яких регіонах завтра розігріє до +34°C.

Нагадаємо, влупить +9 та литимуть дощі – синоптики попереджають про негоду. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

17:04Світ
РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

16:48Фронт
Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

16:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться найближчим часом: хто вони

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться найближчим часом: хто вони

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

Останні новини

17:04

Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

16:54

Деко засяє сліпучою чистотою: напрочуд простий спосіб очищенняВідео

16:52

Шалений стрибок вгору: новий курс долара та євро неприємно дивує

16:50

Справжній "смак" радянщини: якої їжі насправді ніколи не існувало в СРСРВідео

16:48

РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – КоваленкоПутін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко
16:06

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

15:51

"Путін може ще 5 років не прожити": який підступний план він спішить втілити у життяВідео

15:43

Острів із поганою славою, де Путін ховався від кримінальної справи: чим відомий ВалаамВідео

15:21

Консервація вдарить по кишені: базовий сезонний овоч невпинно дорожчає

Реклама
15:02

Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

14:54

47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

14:43

РФ готується до нової війни: Коваленко назвав два тривожні сигнали

14:39

Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

14:29

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

13:55

Шкребти більше не потрібно: плями на сидінні унітаза зникнуть миттєвоВідео

13:38

СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

13:30

Хто візьме участь у новому сезоні масштабного проєкту "Клуб 1%" від телеканалу 1+1 Україна

13:13

Adam та KOLA створили офіційний саундтрек до серіалу "Вітя" — слухайте вже зараз

13:10

Харківщину, Сіверський, Куп'янський та Краматорський напрямки фронту відвідав Голова ДПСУ Дейнеко

13:05

У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталіВідео

Реклама
13:00

"На небезпечній межі": хто відмовився пускати Максима Галкіна в Україну

13:00

Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

12:57

Гра в імітацію: Коваленко сказав, що дадуть переговори і чи буде перемир'я

12:48

Телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 13 років мовлення в ефірі: цікаві деталі

12:46

Де три відмінності між дідусями: лише найуважніший зможе їх помітити

12:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 серпня (оновлюється)

12:28

Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

12:03

Вишневі, сині та зелені: чому у СРСР чорні "Жигулі" були великою рідкістю

11:45

Усім українським біженцям в Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати - Bild

11:26

"Угода, щоб більше не гинули люди": Трамп зробив заяву про послання для РФ через Віткоффа

10:59

Притула став батьком учетверте і показав перші фото дитини - хто народився

10:56

РФ хоче змусити українців тікати з міст: ворог готує нові удари по енергетиці

10:53

Переговори Зеленського, Трампа і Путіна можливі: посол вказав на нюанс

10:45

Китайський гороскоп на завтра 5 серпня: Кроликам - небезпека, Тиграм - лють

10:20

Дрони РФ атакували Одеську область: горіли радіоринок і гуртожитокФото

10:11

"Батьківщина прокляне": Дмитро Гордон засвітився зі зрадницею Таїсією Повалій

10:04

Покровськ стискають у напівкільце: експерт заявив про перерізання важливої траси

09:53

ЗСУ мали успіх на одному з напрямків фронту: де вдалося просунутися бійцям

09:30

Промову Тимошенко в Раді порівняли з виступом Путіна перед вторгненням актуально

09:23

Чи пощастить Путіну знову?Погляд

Реклама
09:09

Перетворять солому на золото: 4 знаки зодіаку розбагатіють до кінця літа

09:08

РФ запустила "Кинджали" по Україні: куди летять ракети

09:01

"Вони хитрі персонажі": Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФВідео

09:00

"Я дурень": Потап назвав причину розлучення з дружиною і приголомшив подробицями

08:57

Російська нафта в пріоритеті: Китай знехтував важливим попередженням США

08:12

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:58

РФ готується до атак на Україну з Донецького аеропорту: в ISW оцінили небезпеку

07:37

Дрони атакували в РФ важливий об'єкт: що було під приціломВідео

06:58

Віткофф цього тижня поїде до РФ: яке послання Трамп надсилає до МосквиВідео

06:13

Трамп просто забув, що він агент КремляПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти