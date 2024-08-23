Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

Погода в нашій державі у вихідні буде здебільшого теплою і без опадів. Але у частині областей показники температури будуть прохолоднішими.

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Погода в Україні стане прохолоднішою/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 24 і 25 серпня, буде сонячною і теплою, опадів не очікується. Погодні умови будуть спокійними, практично повністю без дощів і без значних коливань температури повітря завдяки тому, що над більшою частиною Східної Європи встановилося поле високого тиску.

Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, у південно-східних областях України утримається спека з максимальними денними показниками в межах +31…+36 градусів.

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Проте нічні температури у низці областей будуть досить холодними. Так, у західних областях нічна температура в суботу, 24 серпня, опуститься до рівня +9 градусів, а в неділю буде +11. Також в Карпатах температура вночі в суботу становитиме +6 градусів, а в нічна температура в неділю буде +7 градусів.

Погода в Україні 24 серпня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +27…+32. У Карпатах вночі +6...+11 градусів, вдень +20...+25.

У північних областях

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 градусів, вдень +26…+31.

У центральних областях

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34.

У східних областях

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35.

Погода в Україні 24 серпня/ meteoprog

Погода в Україні 25 серпня

У західних областях

У західних областях очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +28...+33. У Карпатах вночі +7…+12 градусів, вдень +22…+27.

У північних областях

У північних областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +28...+33.

У центральних областях

У центральних регіонах невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +31...+36.

На півдні України

У південних регіонах та Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, вдень +31…+36, на узбережжі морів +27…+32 градуси.

У східних областях

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +31...+36.

Погода в Україні 25 серпня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі – стало відомо, коли очікувати похолодання. Синоптики попереджають про те, що 23 серпня у багатьох областях України будуть грозові дощі.

Також раніше повідомлялося, що в Україні температура зростає вдвічі швидше, ніж у Європі – науковці пояснили причину. Річкові екосистеми в Україні висихають швидше ніж у Європі, саме тому температура у державі може збільшуватися швидше.

Нагадаємо, повідомлялося, що Україну накриє потужна магнітна буря 22-24 серпня. Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США розробив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 серпня 2024 року.

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