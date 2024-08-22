Рівень стане червоним: Україну накриє потужна магнітна буря 22-24 серпня

Дізнайтеся, чого очікувати від сонячної активності 22-24 серпня.

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Українцям варто приготуватись до магнітної бурі / фото: depositphotos.com/ua

В Україні очікується нова магнітна буря.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США розробив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 серпня 2024 року.

"В четвер, 22 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі. А в п'ятницю і суботу, 23 та 24 серпня, геомагнітна активність підвищиться до К-індексу 5 (червоний рівень) – відчутної магнітної бурі ", - повідомляє Центр прогнозування космічної погоди. відео дня

Однак варто зазначити, що ті дані можуть бути не точними - дослідники сонячної активності оновлюють свої прогнози що три години.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Як вимірюють магнітні бурі?

Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс - від показника 2 до 9. Якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря, її наслідки і вплив будуть відчутними людям і техніці.

Що відчуває людина при магнітних бурях?

У людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Як пережити магнітні бурі?

Лікарі радять пити більше чистої води, звести до мінімуму споживання солі, а також рекомендується знизити вживання міцного чаю та кави. Рекомендується також бути на свіжому повітрі та мати позитивне емоційне тло.

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