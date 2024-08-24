Частину областей накриє спека +36 градусів: де температура різко зросте

Тиждень в Україні передбачається спекотним, зазначила синоптикиня.

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Погода в Україні - частину областей накриє спека +36 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні у неділю, 25 серпня, буде сонячною і сухою, повернеться спека.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталя Діденко. Вона зазначила, що упродовж дня температура повітря триматиметься на рівні +30…+34 градуси. На півдні, сході та місцями у центральних областях буде +33…+36 градусів.

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"У Києві в неділю також почне підвищуватися температура повітря, завтра вже до +30 і трохи вище. Буде сонячно", – зазначила синоптикиня.

Вона додала, що тиждень в Україні передбачається спекотним.

Як повідомляється на сайті meteoprog, найвище температура в неділю може піднятися у Дніпропетровській області – до +38 градусів. У Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Харківській області стовпчики термометрів вдень можуть показувати до +37 градусів.

Найнижчою температура повітря буде вночі у Чернігівській області – +16 градусів.

Погода в Україні 25 серпня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні температура впаде до +6 градусів – стало відомо, у яких областях різко похолодає. Погода в нашій державі у вихідні буде здебільшого теплою і без опадів. Але у частині областей показники температури будуть прохолоднішими.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде нова хвиля спеки – стало відомо, які дві області заливатимуть дощі. Синоптики попереджають, що через спеку в країну буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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