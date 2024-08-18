Країну "трусить" майже 7-бальний шторм: скоро почнеться ще одна магнітна буря

За останню добу на Сонці сталося 5 потужних спалахів.

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В Україні почалася нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні почалася нова сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

15 серпня закінчилася попередня магнітна буря. Уже наступного дня країну знову накрив геомагнітний шторм. Він досяг 5-бальної потужності та продовжив посилюватися. 17-18 серпня магнітна буря зупинилася на рівні майже 7-ми балів.

Очікується, що 19 серпня потужність бурі знизиться до 3-х балів, після чого опуститься до мінімуму. Однак розслаблятися ще рано, оскільки 22 серпня країну накриє нова магнітна буря. Цього і наступного дня вона буде 3-бальною.

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В Україні почалася нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 19 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 57 сонячних плям.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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