Вгатить дощ і температура +12: Україну зачепить потужний циклон

На частині території нашої держави будуть йти дощі, ще частину областей накриє сніг.

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Погода в Україні - вгатить дощ і температура +12/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 25 грудня

Де будуть сніг і дощ, а де не буде опадів

На якій частині України вдарить +12 градусів

Погода в Україні на Різдво, 25 грудня, буде відрізнятися у різних областях. Так, у навколокарпатських областях очікується сніг, а в південній частині нашої держави буде йти дощ. Такі опади будуть зумовлені впливом південного циклону.

На решті території України буде переважно хмарна, але без опадів, погода, яку зумовить антициклональний масштабний масив, що займає значну частину континентальної Європи. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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Вона зазначила, що температура повітря у ніч на середу очікується в межах 0…+4 градуса, на заході 0…-3 градуси.

Упродовж дня 25 грудня в Україні передбачається +1…+4 градуси, на заході та крайній півночі від 2 тепла до 2 морозу. У південній частині буде +4…+9, у Криму до +12 градусів.

Погода в Україні 25 грудня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 25 грудня/ meteoprog

Погода в Києві 25 грудня

У Києві на Різдво опади малоймовірні. Вночі температура повітря триматиметься на рівні близько нуля, вдень очікується 0…+2 градуси.

На Новий рік погода в Україні не зазнає особливих змін, зазначила Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред розповідав, що якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво – синоптик попередила про зміни. У багатьох областях стане тепліше, подекуди стовпчики термометрів навіть показуватимуть +10…+15 градусів.

Також повідомлялося, що синоптики оголосили штормове попередження – стало відомо, де прогнозують сніг та дощі. У деяких областях України буде сильний туман з видимістю 200-500 м.

Нагадаємо, жорстка буря не закінчується – в Україні вирує геомагнітний шторм. Дуже сильна магнітна буря "трусить" країну вже цілих два тижні.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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