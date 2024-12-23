Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують сніг та дощі

У деяких областях України буде сильний туман з видимістю 200-500 м.

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Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

Де температура повітря впаде до -3 градусів

Де синоптики прогнозують дощ та сніг

Погода в Україні 24 грудня буде теплішою, але з опадами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У першій половині дня на Лівобережжі буде туман. Через це видимість буде 200-500 м. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на Святвечір буде достатньо тепло. Температура повітря може зрости до +15 градусів. Незначний мороз очікується лише у західних областях.

На території західних, Житомирської та Чернігівської областей буде мокрий сніг. На решті території України 24-го грудня без опадів. На півдні буде поривчастий вітер.

25-го грудня очікується сніг у західних областях, а на півдні - дощі. Вночі на заході температура повітря опуститься до -2...-6 градусів. Водночас уже вдень потеплішає до +1...+6 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / фото: ventusky

Погода 24 грудня

В Україні 24 грудня буде хмарно. У цей день дощ та мокрий сніг очікують у західних, північних та Вінницькій областях. Туман прогнозують на Лівобережжі країни. Вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На Закарпатті та у Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 14°. На високогір'ї Карпат невеликий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 24 грудня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +3...+11 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / фото: meteoprog

Погода 24 грудня у Києві

У Києві 24 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 21 і 22 грудня. Він зазначив, що в Україні вдарить аномальне тепло і розповів, де підскочить температура і будуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, в Україні вдарить весняна температура – стало відомо, коли в Україні різко зміняться погодні умови. У деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +12 градусів.

Також повідомлялося, що будуть лити дощі і влупить +12 – Україну атакує сильне потепління. Синоптики попереджають про дуже сильні пориви вітру.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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