Штормові пориви вітру та мокрий сніг: синоптикиня попередила про негоду

Вже в середу-четвер опадів буде менше, а температура повітря почне знижуватися.

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В Україні зміниться погода 17 грудня / Коллаж: Главред, фото: УНІАН

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Якою буде погода 16 грудня

Коли в Україні знизиться температура повітря

У вівторок, 17 грудня, Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі, на північному сході з мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра в Україні очікується сильний вітер.

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"Штормові пориви вітру досягатимуть 17-22, місцями до 25 метрів за секунду.", - написала синоптикиня.

Вона зазначила, що температура повітря впродовж 17 грудня буде в межах +4...+9 градусів, на півдні повітря прогріється до +7...+12 градусів й тільки на північному сході буде 0...+4 градуси.

У Києві у вівторок буде вітряно, пориви до 15-20 метрів за секунду. Йтиме дощ. Впродовж дня температура повітря становитиме +5...+7 градусів.

"Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю.", - резюмувала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 16 грудня погода в Україні буде теплішою, але вітряною. На території західних, північних та центральних областей синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності. Там очікуються сильні пориви вітру - 25-28 м/с.

Відомо, що погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більша частина днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Нещодавно синоптики розповідали, якою буде погода на Новий рік. За їхніми даними, у центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг. Водночас погода У Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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