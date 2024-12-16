Штормові пориви вітру та мокрий сніг: синоптикиня попередила про негоду

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 16 грудня
- Коли в Україні знизиться температура повітря
У вівторок, 17 грудня, Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі, на північному сході з мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, завтра в Україні очікується сильний вітер.
"Штормові пориви вітру досягатимуть 17-22, місцями до 25 метрів за секунду.", - написала синоптикиня.
Вона зазначила, що температура повітря впродовж 17 грудня буде в межах +4...+9 градусів, на півдні повітря прогріється до +7...+12 градусів й тільки на північному сході буде 0...+4 градуси.
У Києві у вівторок буде вітряно, пориви до 15-20 метрів за секунду. Йтиме дощ. Впродовж дня температура повітря становитиме +5...+7 градусів.
"Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю.", - резюмувала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, 16 грудня погода в Україні буде теплішою, але вітряною. На території західних, північних та центральних областей синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності. Там очікуються сильні пориви вітру - 25-28 м/с.
Відомо, що погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більша частина днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.
Нещодавно синоптики розповідали, якою буде погода на Новий рік. За їхніми даними, у центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг. Водночас погода У Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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