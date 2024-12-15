Вітер майже 30 м/с і сильний сніг: у багатьох областях оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності у багатьох областях України.

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Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

Де оголосили штормове попередження

Де синоптики прогнозують +8

Погода в Україні 16 грудня буде теплішою, але вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території західних, північних та центральних областей синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності. Там очікуються сильні пориви вітру - 25-28 м/с.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні будуть складні погодні умови. В більшості областей пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ. Можливе налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця.

16 грудня очікується відлига. Протягом дня температура повітря підвищиться до +7 градусів. Водночас буде дуже сильний вітер.

"Подумайте вже сьогодні, де паркувати автомобіль, як укріпити те, що погано закріплене, подалі від гіллястих дерев, від білбордів, позабирайте з відкритих балконів те, що легше - не жартуйте із штормовим вітром! І до речі, такий сильний вітер протримається кілька днів - будівельники, подбайте про робочі плани особливо ретельно ... Зрозуміло, що така різка зміна погоди може вплинути на метеопатів, погіршити стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами, провокувати ДТП тощо", - йдеться у повідомленні.

Найближче похолодання очікується в Україні, орієнтовно, з 23-24-го грудня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: ventusky

Погода 16 грудня

В Україні 16 грудня буде хмарно. У цей день мокрий сніг, сніг та дощ прогнозують у багатьох областях України. Синоптики попереджають про ожеледь, ожеледицю та налипання мокрого снігу. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 25-28 м/с.

"Температури на сході північному сході країни вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних областях до 9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 16 грудня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+8 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до -2...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода 16 грудня у Києві

У Києві 16 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - до 28 м/с. Там оголосили ІІ рівень небезпечності.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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