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Україну різко атакує тепло: де сипатиме сніг, а де литимуть дощі

Ангеліна Підвисоцька
15 грудня 2024, 13:46
492
У багатьох областях України синоптики прогнозують сильні пориви вітру.
погода
Прогноз погоди на тиждень / фото: pexels

Про що йдеться:

  • Коли в Україні вдарить -6 градусів
  • У яких областях будуть сильні пориви вітру
  • Де синоптики прогнозують дощі та сніг

Погода в Україні протягом тижня, з 16 грудня по 22 грудня, буде нестійка та волога погода. Часом може бути поривчастий вітер та коливання температури. Може випасти сніг за рахунок активізації циклонів та атмосферних фронтів із північної частини Атлантики.

Також суттєво підвищиться температура повітря у всіх регіонах, особливо у західних та південних областях.

відео дня

Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 16 грудня

У понеділок, 16 грудня, під впливом атмосферних фронтів очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень із дощем. Місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень південно-західний, 15 – 20 м/с, подекуди по країні пориви 23 – 26 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С, у південних, центральних та західних регіонах +2...+7 °С.

погода 16 декабря
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 17 грудня

У вівторок, 17 грудня, в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на Лівобережжі місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі північно-західний, 15 – 20 м/с, вдень західний, 9 – 14 м/с, у центральних та західних регіонах пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 °С, у південних, центральних та західних регіонах +2…+7 °С, вдень на півдні +6…+11 °С.

погода 17 декабря
Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 18 грудня

У середу, 18 грудня, вночі у Приазов'ї та місцями у західних регіонах пройде невеликий дощ. В решті областей України без істотних опадів. Вітер переважно західної чверті, 7 - 12 м/с, вночі можливі окремі пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +1…+6 °С; у південних та місцями західних областях вночі очікується +3…+8 °С, вдень +6…+11 °С.

погода 18 декабря
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 грудня

У четвер, 19 грудня, вночі у північній частині країни, вдень також у східних областях очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря на Лівобережжі вночі -1...-6 °С, вдень 0...+5 °С; у решті регіонів вночі 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С.

погода 19 декабря
Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото: Windy

Погода в Україні 20 грудня

У п'ятницю, 20 грудня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С; у Карпатах близько 0 °С.

погода 20 декабря
Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: Windy

Погода в Україні 21 грудня

У суботу, 21 грудня, місцями в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, лише у західній частині, а також на крайньому сході та у Криму переважно без опадів. Вітер південний із переходом на північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, у Криму до +12 °С; у Карпатах упродовж доби -3…-8 °С.

погода 21 декабря
Прогноз погоди в Україні на 21 грудня / фото: Windy

Погода в Україні 22 грудня

У неділю, 22 грудня, у північних та західних областях переважно без опадів, на решті території пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, в окремих пунктах можливий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С. У Карпатах вночі -4...-9 °С, вдень -1...-6 °С.

погода 22 декабря
Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: ventusky

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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