Україну різко атакує тепло: де сипатиме сніг, а де литимуть дощі

У багатьох областях України синоптики прогнозують сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди на тиждень / фото: pexels

Про що йдеться:

Коли в Україні вдарить -6 градусів

У яких областях будуть сильні пориви вітру

Де синоптики прогнозують дощі та сніг

Погода в Україні протягом тижня, з 16 грудня по 22 грудня, буде нестійка та волога погода. Часом може бути поривчастий вітер та коливання температури. Може випасти сніг за рахунок активізації циклонів та атмосферних фронтів із північної частини Атлантики.

Також суттєво підвищиться температура повітря у всіх регіонах, особливо у західних та південних областях.

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Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 16 грудня

У понеділок, 16 грудня, під впливом атмосферних фронтів очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень із дощем. Місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень південно-західний, 15 – 20 м/с, подекуди по країні пориви 23 – 26 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С, у південних, центральних та західних регіонах +2...+7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 17 грудня

У вівторок, 17 грудня, в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на Лівобережжі місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі північно-західний, 15 – 20 м/с, вдень західний, 9 – 14 м/с, у центральних та західних регіонах пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 °С, у південних, центральних та західних регіонах +2…+7 °С, вдень на півдні +6…+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 18 грудня

У середу, 18 грудня, вночі у Приазов'ї та місцями у західних регіонах пройде невеликий дощ. В решті областей України без істотних опадів. Вітер переважно західної чверті, 7 - 12 м/с, вночі можливі окремі пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +1…+6 °С; у південних та місцями західних областях вночі очікується +3…+8 °С, вдень +6…+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 грудня

У четвер, 19 грудня, вночі у північній частині країни, вдень також у східних областях очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря на Лівобережжі вночі -1...-6 °С, вдень 0...+5 °С; у решті регіонів вночі 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото: Windy

Погода в Україні 20 грудня

У п'ятницю, 20 грудня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С; у Карпатах близько 0 °С.

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: Windy

Погода в Україні 21 грудня

У суботу, 21 грудня, місцями в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, лише у західній частині, а також на крайньому сході та у Криму переважно без опадів. Вітер південний із переходом на північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, у Криму до +12 °С; у Карпатах упродовж доби -3…-8 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня / фото: Windy

Погода в Україні 22 грудня

У неділю, 22 грудня, у північних та західних областях переважно без опадів, на решті території пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, в окремих пунктах можливий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С. У Карпатах вночі -4...-9 °С, вдень -1...-6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: ventusky

Погода в Україні – останні новини

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